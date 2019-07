LUCCA – Le novità lavorative, informative e culturali dall’Informagiovani di Lucca

LAVORO

LAVORO IN ESSELUNGA: POSIZIONI APERTE

Esselunga apre periodicamente, durante l’anno, nuove selezioni per varie figure, per assunzioni nei supermercati e superstore situati in varie regioni d’Italia, tra cui anche la Toscana. La ricerca è rivolta, generalmente, a candidati anche senza esperienza, diplomati e laureati, per i quali sono disponibili soprattutto percorsi di formazione e lavoro, ma anche opportunità di stage. Per le posizioni aperte in povincia di Lucca consulta il nostro sito.

COMUNE DI PRATO: CONCORSO PER 21 DIPLOMATI

Il Comune di Prato ha indetto un concorso rivolto a diplomati per l’assunzione a tempo pieno di 21 Istruttori Amministrativi – Cat. C posizione economica C1. Sarà possibile candidarsi al bando fino al giorno 5 Agosto 2019. Info qui

PROVINCIA DI PRATO: CONCORSO PER 8 AMMINISTRATIVI

La Provincia di Prato ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo pieno di otto Tecnici Servizi Amministrativi Contabili – Istruttori dei Servizi Amministrativi – Cat. C posizione economica C1. Si segnala che 4 unità saranno assegnate presso la Provincia di Prato e i restanti 4 posti presso il Comune di Poggio a Caiano. Sarà possibile candidarsi al bando fino al giorno 5 Agosto 2019. Info qui

PROVINCIA DI PISA: CONCORSO “ADDETTO CON SPECIALIZZAZIONE TECNICA”

Provincia di Pisa – È indetto un concorso pubblico per soli esami, per la copertura di n° 3 posti elevabili a 12 posti di “Addetto con Specializzazione Tecnica” – Categoria Giuridica B3, a tempo pieno ed indeterminato, Comparto Funzioni Locali.Termine presentazione domande: ore 13.00 del 8 agosto 2019. Info qui

CONCORSI PER ASSUNZIONI NEI CENTRI PER L’IMPIEGO

L’Agenzia regionale toscana per l’impiego ARTI ha bandito quattro concorsi pubblici per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di 49 posti complessivi – ed eventuali ulteriori posti a tempo determinato – nei vari profili professionali. I termini per presentare domanda scadono il 16 agosto 2019. Info qui

VIAREGGIO: CONCORSO 8 AMMINISTRATIVI CAT.D

Comune di Viareggio, concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.8 posti a tempo indeterminato e pieno di specialista attività amministrative cat.D. Scadenza 19 agosto. Info qui

VIAREGGIO: CONCORSO 9 AMMINISTRARTIVI CAT.C

Comune di Viareggio: concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 6 posti elevabili a 9 a tempo indeterminato e pieno di esperto in attività amministrative cat.C. Scadenza 19 agosto. Info qui

VIAREGGIO: 3 AMMINISTRATIVI – CAT.D – PER SERVIZIO TRIBUTI

Comune di Viareggio: conocorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 3 posti a tempo indeterminato e pieno di specialista attività amministrative – cat. D per servizio tributi. Scadenza 19 agosto. Info qui

FELPATI: SELEZIONI PER LAVORO A LUCCA COMICS & GAMES 2019

Coloro che fossero interessati a partecipare, possono presentare la loro candidatura a partire da sabato (27 luglio), sino al 31 agosto. Per candidarsi, è necessario inviare il proprio curriculum in formato europeo. Info qui

FORMAZIONE

ISTITUTI TECNICI SUPERIORI – CORSI GRATUITI 2020 PER U30

Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono capaci di integrare al meglio la scuola, la formazione, l’università e il mondo del lavoro, così da favorire l’accesso dei giovani under 30 al mercato del lavoro. Un’importante possibilità per i giovani toscani che possono vantare un elevato tasso di occupabilità a fine del percorso.Offrono infatti una ampia gamma di scelta nei settori strategici dello sviluppo, nonché nelle eccellenze che caratterizzano la produzione toscana: meccanica, tessile, efficienza energetica, turismo arte e beni culturali, agroalimentare, nuove tecnologie per la vita, trasporti e logistica. Info qui

GAME – GRAPHIC APPLICATION MEDIA A VIAREGGIO

Il percorso formativo si pone come obiettivo quello di offrire competenze specifiche negli ambiti della creatività e della grafica web attraverso l’acquisizione delle conoscenze e competenze tecniche dei vari software di grafica, garantendo in tal modo una corretta capacità operativa. Il mercato e le tecnologie in continua evoluzione ci hanno fatto scegliere di porre particolare attenzione all’utilizzo e alle potenzialità dei nuovi dispositivi mobili. Scadenza 5 agosto. Info qui

CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI

Numerose le offerte di corsi di qualifica e di certificazione delle competenze proposti dalle agenzie formative per adulti inattivi, inoccupati, disoccupati. I corsi sono finanziati dal Fondo Sociale Europeo: scopri di più

CORSI A PAGAMENTO

Scopri sul nostro sito la sezione dedicata ai corsi professionali erogati dalle agenzie formative e per cui si possono chiedere vocher a copertura totale o parziale del costo del percorso formativo.

ESTERO

CLUBE – VOLONTARIATO DI 12 MESI A LISBONA

Il/la volontario/a deve essere una persona responsabile e proattiva, socievole e creativa. Inoltre, deve essere motivata ad imparare la lingua portoghese e a lavorare nel campo dell’educazione non formale e della gestione dei progetti, in un contesto multiculturale, con diversi target group. Scadenza 2 agosto. Info qui

UCRAINA: VOLONTARIATO NELL’INSEGNAMENTO

Parti dall’8 Novembre al 22 Dicembre in Ucraina e diventa insegnante di inglese e italiano in una Language School. Potrai mettere in pratica le tue competenze linguistiche e contribuire all’apertura dei tuoi studenti verso nuove culture. Scadenza 4 agosto. Info qui

I-PORTUNUS: MOBILITÀ PER ARTISTI IN EU

Terza call in uscita il 14 agosto 2019 per il progetto pilota dell’Unione Europea per la mobilità di artisti e professionisti della cultura. i-Portunus è un progetto pilota a breve termine, finanziato dal programma Europa Creativa dell’Unione Europea, per sperimentare un’opportunità di mobilità per artisti e professionisti della cultura. Il progetto sosterrà la mobilità di circa 500 artisti, al fine di stabilire o consolidare collaborazioni e creare nuove opere, consentendo ai partecipanti di recarsi in un altro paese per un periodo compreso tra 15 e 85 giorni. Info qui.

SIEMENS GRADUATE PROGRAM PER LAUREATI

Ai neolaureati Siemens offre il “Siemens Graduate Program” che in due anni permette di esercitare tutte le competenze e le conoscenze necessarie per costruire una carriera di successo in Siemens.

I due anni consistono in tre incarichi impegnativi. Per uno di essi si lavora all’estero in una delle 1.700 sedi Siemens in tutto il mondo. Con ogni incarico si acquisisce una profonda conoscenza del business di Siemens, esperienze preziose e contatti duraturi. Info qui

BONN: LAVORO NEL COMITATO PARALIMPICO

Il CPI, Comitato Paralimpico Internazionale con sede a Bonn, è l’organizzazione internazionale no-profit che governa lo sport paralimpico; sul proprio sito pubblica le offerte di lavoro in corso. Info qui

BORSA DI STUDIO PER REGISTI/E DI VIAGGIO

World Nomads invita aspiranti registi, di qualsiasi nazionalità, ad un viaggio di 10 giorni per catturare la cultura e lo spirito delle comunità della Malesia, sotto il tutoraggio della regista di viaggio Jenny Nichols, professionista del settore. Scadenza: 6 agosto 2019. Info qui

TIROCINI RETRIBUITI ALLA COMMISSIONE EUROPEA

Nell’ambito dei Tirocini Blue Book, la Commissione europea organizza due volte l’anno dei tirocini per laureati che desiderino fare esperienza professionale nel settore amministrativo o della traduzione. Vengono coinvolti in totale 1.800 tirocinanti. Al momento sono aperte le candidature per la sessione di Marzo 2020. Scadenza 30 agosto. Info qui

TIROCINI AL CENTRO EUROPEO DELLE LINGUE MODERNE

Il Centro Europeo di Lingue Moderne accoglie tirocinanti due volte all’anno per un periodo di alcuni mesi. Il ruolo principale dell’ECML, struttura del Consiglio d’Europa, è di favorire l’implementazione delle politiche a favore delle lingue e la promozione di approcci innovativi nell’apprendimento e l’insegnamento delle lingue moderne. Scadenza 31 Agosto. Info qui

CONCORSI CULTURALI

CONCORSO NAZIONALE PER CORTI TEATRALI

Sono ammesse compagnie o singoli attori. Tutti gli artisti devono aver compiuto il diciottesimo anno di età. Sono ammessi spettacoli, o estratti di spettacoli, di autori contemporanei e non, a tema libero, editi o inediti. Non vi è un limite al numero di interpreti. Sono escluse le letture sceniche e gli spettacoli non in lingua italiana; la durata massima di ogni esibizione proposta deve essere di 15 minuti. La durata minima di 5 minuti. Scadenza 15 agosto. Info qui

MY WORLD 360: LA CREATIVITÀ PER IL CLIMATICO

L’iniziativa MY World 360° invita i giovani di tutto il mondo a diventare creatori di contenuti a 360° e a condividere le loro opinioni su come gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) sono realizzabili nelle loro comunità ed ispirare i responsabili delle decisioni a prendere provvedimenti concreti.I media selezionati saranno presi in considerazione per le proiezioni speciali ai prossimi eventi ONU. Scadenza: 15 agosto. Info qui

CONCORSO CORTOMETRAGGI CINEDANZA FESTIVAL

Cinedanza Festival è il primo concorso internazionale di videodanza in Emilia-Romagna. Si cercano film di videodanza da massimo 10 minuti. Non ci sono limiti tematici.I film selezionati verranno proiettati durante il festival di 2 giorni al Drama Teatro di Modena (26 e 27 ottobre). Scadenza 26 agosto. Info qui

VERGA FILM FEST 2019 A MATERA

Il Verga Film Festival in omaggio al celebre scrittore si propone di fare conoscere e diffondere opere audiovisive che documentano i diversi orizzonti geografici, politici e culturali attraverso il mezzo filmico. Scadenza 30 agosto. Info qui

TEMPO LIBERO

15+1 CONSIGLI DI LETTURA PER L’ESTATE

Dai romanzi di avventura ambentati nel Mare del Nord, alle poesie femministe, ai romanzi sul cambiamento climatico, al thirller, al romanzo storico ambientato nella Parigi del ‘300… Vi consigliamo alcuni titoli per passare le vacanze in compagnia di storie coinvolgenti e indimenticabili. Info qui

00 FESTIVAL – SPIN OFF DI MUSICA W FESTIVAL

Il Fest si terrà il 16 e il 17 Agosto nella nuova location del Campo Sportivo “D.Meucci”, situato all’ingresso di Castellina Marittima, con parcheggi e area campeggio nelle immediate vicinanze. Inutile dire che l’ingresso sarà, come sempre, gratuito. Info qui

SARZANA FESTIVAL DELLA MENTE

La 16^ edizione del Festival della Mente si terrà il 30, 31 agosto e l’1 settembre 2019 a Sarzana e come di consueto proporrà incontri, spettacoli e momenti di approfondimento culturale con grandi scienziati, letterati e artisti, oltre a un ricco programma per bambini e ragazzi – un vero e proprio festival nel festival – e diversi eventi paralleli. Info qui

SPIAGGE BANDIERA BLU TOSCANA 2019

Bandiera Blu è un eco-label volontario assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. Sul nostro sito l’elenco delle Spiagge Bandiera Blu 2019 in Toscana.

PARTECIPARE

AMNESTY INTERNATIONAL: CORSI ONLINE SUI DIRITTI UMANI

Amnesty International, in collaborazione con EdX, Stanford University, Udemy e Learnsity, ha recentemente creato dei corsi MOOCs gratuiti, accessibili online a tutti gli interessati e riguardanti tematiche legate al campo dei diritti umani. I corsi sono registrati in inglese, francese, arabo e tedesco e costituiscono un’ottima occasione per tutti coloro che vorrebbero lavorare nel mondo della cooperazione internazionale, del no profit e in generale per tutti gli interessati ad arricchire il proprio bagaglio culturale in materia di diritti umani. Info qui