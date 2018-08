Le note della chitarra di Pietroni e il suo flamenco per chiudere il Francigena Art Festival

CAPANNORI – Il Flamenco di Federico Pietroni chiude a Badia di Cantignano una edizione da ricordare del Francigena International Arts Festival.

Con un concerto molto particolare ma altrettanto affascinante si chiude una edizione da ricordare del Francigena International Arts Festival.

A Badia di Cantignano il protagonista assoluto sarà “Il Flamenco”, con il maestro Federico Pietroni che interpreterà brani di repertorio dei massimi esponenti del genere.

La chitarra flamenca differisce dalla classica soprattutto nell’uso della mano destra (tecniche del pulgar, alzapúa, rasgueo, golpe, picados e arpegios) e Federico Pietroni ne è uno dei più apprezzati e qualificati esecutori.

Pietroni si è diplomato in chitarra classica con il massimo dei voti e successivamente si è dedicato alla chitarra flamenca studiando principalmente con Oscar Herrero, Jose Luis Postigo e Manuel Granados.

Ha lavorato con molti artisti sia del panorama classico che flamenco collaborando in diverse produzioni sia in Italia che in Spagna. Rilevante è l’incontro con il maestro Alirio Diaz per approfondire il repertorio venezuelano. Ha al suo attivo diverse incisioni discografiche in Sudamerica e nel resto del mondo dove si apprezza il flamenco.