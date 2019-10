Le Mura Lucca ospiterà uno stand Dynamo Camp

LUCCA – Oltre ad essere una delle principale società sportive della nostra provincia, il Basket Le Mura Lucca è da sempre in prima linea per fornire il proprio supporto a quelle iniziative e associazioni che mirano ad aiutare soggetti che si trovano in difficoltà. Domenica 27 ottobre, in occasione della prima gara casalinga delle biancorosse contro la Famila Schio, all’interno del Palatagliate sarà presente una delegazione di alunni del “Liceo scientifico sportivo Enrico Fermi” di Lucca, ambasciatori Dynamo Camp. Si tratta di un’associazione, la prima in Italia, che organizza un camp di terapia ricreativa appositamente strutturato per ospitare gratuitamente per periodi di vacanza e svago bambini e ragazzi (dai 6 ai 17 anni) malati, in terapia o nel periodo di post ospedalizzazione.

Passeggiate a cavallo, tiro con l’arco, arrampicata, laboratori ricreativi dove sarà possibile partecipare a corsi di fotografia e comporre musica, un teatro e una scuola di circo: queste sono alcune delle attività che la Dynamo Camp propone sullo sfondo della splendida oasi naturalistica, affiliata al WWF, che sorge tra le montagne dell’Appenino Pistoiese. Nel nostro palasport verrà allestito uno stand dove chiunque lo vorrà potrà fare una donazione a questa raccolta fondi. Gesam Gas e Luce Lucca scenderà sul parquet con una sopramaglia targata Dynamo Camp. Ricordiamo che domenica ripartirà anche “Stop Bullying”, programma dedicato a sensibilizzare l’opinione pubblica su una piaga dei nostri tempi come il bullismo giovanile. Saranno ospiti del Basket Le Mura Lucca gli alunni del polo studentesco Giorgi/Fermi.