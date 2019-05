Le innovazioni “Made in Lucca” in mostra da Verona ad Amsterdam

LUCCA – Anche quest’anno Lucart rinnova la sua partecipazione a due importanti eventi di rilievo internazionale. Dal 21 al 23 maggio l’azienda lucchese sarà a Verona per partecipare a Pulire, la più grande fiera della pulizia professionale in Italia e tra i principali eventi di settore a livello mondiale, dove presenterà ai visitatori i prodotti dei brand Lucart Professional e Fato in uno stand concepito per far toccare con mano la qualità delle innovazioni sostenibili di Lucart.

In contemporanea, dal 21 al 22 maggio, l’azienda sarà alla fiera PLMA di Amsterdam – l’evento internazionale dedicato al “Mondo del Marchio del Distributore” organizzato dalla Private Label Manufacturers Association, che ogni anno riunisce distributori, grossisti e produttori. Lucart sarà presente in fiera con uno stand funzionale ed evocativo dove accoglierà clienti, partner, e consumatori alla scoperta del mondo Lucart e della sua distintiva interpretazione del concetto di innovazione; una innovazione che abbraccia i bisogni del consumatore e del pianeta, una visione del business consapevole dove tecnologia e sostenibilità si traducono in vero progresso e in prodotti come quelli realizzati in Fiberpack® – il materiale che si ottiene dal recupero delle fibre di cellulosa presenti nei cartoni per bevande tipo Tetra Pak® – e in Airlaid, una tecnologia che utilizza l’aria nel processo di lavorazione delle fibre di pura cellulosa sottoponendole a un trattamento che dona una resistenza esclusiva al prodotto finale, permettendo di riutilizzare ogni singolo strappo più volte, sia bagnato che asciutto, per molteplici usi.

Con la partecipazione a questi importanti eventi Lucart si pone l’obiettivo di presentare ai visitatori di PLMA e Pulire un esempio concreto di innovazione sostenibile attraverso soluzioni che si contraddistinguono per qualità, originalità ed efficacia. Infatti, grazie all’utilizzo di tecnologie e materie prime innovative, e alla progettazione e produzione di prodotti che rispettano un modello compatibile con le linee guida dell’economia circolare, l’azienda offre una vasta gamma di prodotti che sono in grado di trasferire concretamente la sostenibilità dei suoi brand ai propri clienti.