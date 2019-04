Le iniziative al Museo della Cattedrale di Lucca

LUCCA – Nuovi appuntamenti in programma al Museo della Cattedrale di Lucca.

Il primo si terrà giovedì 11 aprile alle 16 presso l’Oratorio di San Giuseppe e fa parte del cartellone di “Percorsi d’arte a Lucca”: “La chiesa di San Salvatore e l’Arciconfraternita della Misericordia di Lucca”. Durante l’incontro verrà trattato il tema dei sodalizi di carità cittadini del passato, ed in particolare del ruolo svolto dalla Arciconfraternita della Misericordia e della vicina chiesa di San Salvatore in Mustolio. L’edificio è degno di una migliore conoscenza non solo per la funzione religiosa svolta a servizio della Confraternita, ma anche per le pregevoli opere storico-artistiche che esso racchiude.

L’ingresso alla presentazione è libero e aperto a tutti, e sarà disponibile materiale illustrativo specifico.

Il secondo appuntamento fa parte dell’ “Arte Formato Famiglia” e ha come tematica “Giocando con l’arte”.

L’evento si terrà domenica 14 aprile alle 15 e si svolgerà presso il Museo della Cattedrale di Lucca; un coinvolgente appuntamento con l’arte che farà scoprire ai piccoli partecipanti e ai loro genitori alcune opere custodite nel Museo e nella cattedrale mettendole a confronto con tecniche e stili di epoche diverse.

A seguire nell’aula didattica ciascuno vestirà i panni dell’artista creando opere inedite con materiali e soluzioni fantasiose.

Prenotazione obbligatoria (€10 euro a famiglia, fino a 4 persone; €2 ogni persona in più).

Per informazioni: Museo della Cattedrale

Tel 0583 490530; didattica@nullmuseocattedralelucca.it

Per informazioni: www.museocattedralelucca.it e www.comune.lucca.it.

