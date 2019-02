Le Farmacie Comunali di Lucca, Bagni di Lucca, Capannori gestite da Farmacie Comunali Spa – Lucca del gruppo Alliance Farmacie Comunali, diventano “Linkaut point”

LUCCA – Anche le Farmacie Comunali di Lucca, Bagni di Lucca, Capannori entrano a far parte di un sistema diffuso di farmacie formate all’accoglienza consapevole delle persone con autismo e delle loro famiglie. Il progetto è stato presentato questa mattina dall’amministratore delegato di Farmacie Comunali spa Antonino Rivara, dall’assessora al sociale Lucia Del Chiaro, da Evelina D’Amato marketing manager Alliance Farmacie Comunali e da Enrico Maria Fantaguzzi di Linkaut sivias.

Tutto il personale delle farmacie comunali ha partecipato a un corso formativo dedicato, per poter offrire un’accoglienza adeguata a persone con autismo o alle loro famiglie, tutte le Farmacie comunali sono divenute così “Linkaut point” e sono state personalizzate e rese riconoscibili con pannelli esplicativi e apposite indicazioni e percorsi. Si stima che l’1% della popolazione siano persone con autismo, e che per ognuna di esse almeno 10 persone abbiano avuto la qualità di vita modificata dall’autismo del loro caro. Stiamo dunque parlando di un 10% della popolazione legato da una sola parola chiave, che va a sollecitare leve emozionali molto profonde: autismo.

Linkaut siavs è una startup riminese che promuove una innovativa strategia per diffondere i concetti di accoglienza consapevole a una vasta platea.

“Alliance Farmacie Comunali e Linkaut siavs esprimono grande entusiasmo e soddisfazione per aver definito e realizzato un accordo che prevede l’attestazione come “Linkaut point” delle cinque Farmacie Comunali di Lucca , della Farmacia Comunale Fornoli di Bagni di Lucca e delle due Farmacie Comunali di Capannori – afferma l’amministratore delegato di Farmacie Comunali spa Antonino Rivara -. Ogni nuova iniziativa volta a migliorare l’accoglienza per il nostro territorio è una opportunità per molti e una attenzione più specifica nel sociale, ciò contribuisce in modo sostanziale a rinforzare l’immagine di Lucca e la Lucchesia come territori dell’accoglienza. Un sentito ringraziamento va a tutto il personale delle Farmacie Comunali Alliance che, con grande disponibilità in ore serali, ha partecipato con entusiasmo al percorso formativo“.

“Il tema dell’autismo è molto importante e mette in grande difficoltà molti nuclei familiari – afferma l’assessora al sociale Lucia Del Chiaro – è fondamentale far sentire queste famiglie più tutelate e parte di una rete che, grazie alla formazione e alla conoscenza dell’autismo, riesca a dare risposte e interfacciarsi in modo consapevole alle necessità di questi utenti. Ringrazio Alliance Farmacie Comunali e Linkaut siavs per aver portato anche a Lucca questo importante progetto”.

Anche che le Farmacie Comunali di Pontedera, di Scandicci, di Rimini e di Cesena fanno parte del progetto e quindi tutto il gruppo Alliance Farmacie Comunali. Alliance Farmacie Comunali compiono un deciso passo in avanti verso l’attenzione al sociale che da sempre caratterizza la propria mission. (Salute, Benessere e Prevenzione).