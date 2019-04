“Le emozioni che muovono il mondo”: ad Artemisia letture per bambini

CAPANNORI – Proseguono le letture per bambini nell’ambito della rassegna ‘Le emozioni che muovono il mondo’. Sabato 13 aprile dalle ore 10.30 alle ore 11.30 nell’auditorium Pardi del polo culturale Artémisia si terranno letture per bambini da 0 a 6 anni e le loro famiglie sul tema della rabbia a cura dei Volontari Nati per Leggere.

‘Le emozioni che muovono il mondo’ oltre al Comune di Capannori, vede la partecipazione del Cineforum Ezechiele 25,17, del Liceo scientifico Majorana, dei Volontari Nati per Leggere Toscana e la collaborazione del Corso di studi in Filosofia dell’Università di Pisa e nasce con l’obiettivo di indagare, il mondo degli affetti sotto molteplici punti di vista (storico, filosofico, psicologico, artistico) prevedendo la realizzazione di innumerevoli attività rivolte a bambini, ragazzi e adulti di tipo laboratoriale e seminariale.