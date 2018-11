Le blogging breakfast tornano in Versilia il 10 novembre al Centro congressi Principe di Piemonte

VIAREGGIO – E’ davvero possibile aprire un blog e in poco tempo ottenere una monetizzazione, ossia una retribuzione per i propri post e articoli? Si può trasformare una passione in un lavoro? La risposta sarà data sabato mattina nella blogging breakfast che farà tappa a Viareggio. Non solo slide, strategia e teoria, ma la possibilità di ascoltare direttamente l’esperienza concreta di chi può dire: “Io ce la sto facendo”.

Le blogging breakfast tornano in Versilia, dopo l’appuntamento di ottobre a Pisa: sabato 10 novembre dalle 9 alle 12 al centro congressi Principe di Piemonte (il “Principino) di viale Marconi 130 sul lungomare di Viareggio. Una location d’eccezione per una colazione particolare. L’incontro, come sempre, sarà tenuto da Silvia Ceriegi di Trippando.it che ha ideato il format e che di recente è arrivata prima ad un bando indetto dalla Regione Toscana per un posto di co-working: un’altra soddisfazione personale e professionale per la blogger pisana che per dedicarsi al suo Trippando ha abbandonato un posto di lavoro fisso.

Come sempre con Silvia Ceriegi si parlerà di blog, di monetizzazione e di tecniche e accorgimenti vincenti da utilizzare per chi ama scrivere sui portali internet. Ma con lei ci sarà anche Simona Genovali, ideatrice e animatrice di DestinazioneToscana.it. Gran parte dell’incontro andrà ad analizzare l’esperienza della giovane di Massarosa: ha aperto un blog da poco tempo ed ha già siglato alcuni accordi commerciali. Come ha fatto? Ha seguito i corsi di Trippando: il resto lo racconterà sabato mattina.

Per partecipare alla blogging breakfast il costo è di 14 euro (colazione inclusa). Info e adesioni per mail silvia@nulltrippando.it o al numero 328.0161268. Altre info sul blog: https://www.trippando.it