MARINA DI PIETRASANTA – Le auto del mito a Tonfano, in via Versilia la storia delle quattro ruote. Dalla Lotus all’intramontabile 500, l’iniziativa organizzata da Marina Eventi con il patrocinio del Comune di Pietrasanta, è dedicata alle auto d’epoca e sportive che hanno scritto la storia della mobilità e della velocità su strada e in pista.

In mostra decine di modelli tra i più amati, ricercati e osannati dagli appassionati di auto d’epoca e classiche di tutte le marche dalla Maserati alla Lotus, dall’Alfa Romeo alla Fiat tra cui la Bianchina, la 600, la 500 e molte altre. L’appuntamento con la storia dell’auto internazionale è in programma domenica 24 marzo, dalle 9.00 alle 19.00 nel centro naturale commerciale di Tonfano. Una bella occasione anche per lo shopping ed il relax.