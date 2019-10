LC&G19: le principali attività dell’area GAMES

LUCCA – Per l’edizione 2019, grazie alla presenza di grandi ospiti e grandi partner, il mondo del Gioco e la sua Comunità troveranno a LC&G eventi, tornei, workshop e molto altro pensati appositamente per ritrovare la dimensione sociale all’interno di un mondo sempre più interconnesso e non perdere tutto quello che ci fa essere… umani.

Words & Communities. I Creatori di Mondi sono tutti coloro che prendono parte alla narrazione e alla costruzione di un mondo. Ospiti della manifestazione saranno dei veri e propri Creatori di Mondi come Gavin Verhey, Chris Pramas, Jeff Grubb, Stefan Pokorny e molti altri. Attraverso le meccaniche di gioco, scrittori e game designer ci regalano Giochi di Ruolo, Giochi da Tavolo e molto altro, e si presentano durante la manifestazione al proprio pubblico per fargli scopriintendore le loro creazioni.

Becoming Human, però, significa anche indagare cosa ci rende “esseri umani” e non possiamo escludere le relazioni sociali dall’equazione. Le Comunità, quindi, trovano in Lucca Comics & Games un punto di riferimento e sono al centro dell’attenzione. Non solo la comunità di fan di LC&G, ma anche tutte quelle comunità che, a ogni edizione, Lucca ospita all’interno delle proprie strade e dei propri palazzi. Come i fan di InnTale, che da gioco diventa anche fumetto, gli appassionati di giochi da tavolo, i professionisti che partecipano ogni anno ai premi organizzati da Lucca Comics & Games e i giocatori di ruolo che si sfidano, edizione dopo edizione, per conquistare il titolo di campioni delle Ruolimpiadi.

We have Dungeons – You bring the Dragons. In collaborazione con Wizards of the Coast, Lucca Comics & Games ospiterà finalmente un dungeon vero e proprio dove saranno svolte le iniziative della Wizards sul celebre e famosissimo gioco di ruolo “Dungeons & Dragons”. Il Dungeon San Colombano, sotterraneo antico di secoli, diventerà l’incarnazione del sogno autoriale di Gary Gygax, creatore di D&D all’inizio degli anni ’70.

“Dungeons & Dragons è un vero e proprio fenomeno globale e siamo davvero entusiasti di portare per la prima volta l’esperienza di narrazione offerta dal gioco al Lucca Comics & Games”, spiega Nathan Stewart, Vice Presidente a capo della D&D Franchise in Wizards of the Coast. “Desideriamo che i fan di tutto il mondo si appassionino a D&D e l’interazione con la community a Lucca è un grande passo in questo senso!”

Sul palco di Lucca Comics & Games, gli attesissimi ospiti come l’attore hollywoodiano Joe Manganiello (tra gli altri, True Blood, How I Met your mother), il comico scozzese Paul Foxcroft (Cariad&Paul, Questing Time), Richard Witther (D&D Senior Art Director), Bill Benham (D&D Game Producer), Mark Hulmes e Kim Richards (due tra i più importanti membri della community UK di D&D, meglio conosciuti come High Rollers) e molti altri. Manganiello, Hulmes e Richards giocheranno per la prima volta in diretta a “Dungeons & Dragons” davanti alla community del festival. L’evento potrà essere seguito in tutto il mondo grazie alla live streaming sul canale Twitch DND e sarà possibile partecipare con donazioni destinate ai programmi di beneficenza D&D Extra Life e Children’s Miracle Network Hospitals.

Tra le iniziative legate a “Dungeons & Dragons”, il 1° novembre a Lucca avrà luogo il più grande evento mai realizzato in Europa di “D&D Epic”. 180 giocatori si uniranno a 30 Dungeon Master per il più grande gioco simultaneo di D&D nel nostro continente. Inoltre, LC&G e Wizards daranno la possibilità di partecipare a una grande quest interattiva che coinvolgerà fino a 10.000 partecipanti all’interno della città di Lucca. La missione si intitolerà “Devil Deals” e sarà ambientata nella storia di D&D 2019: “Baldur’s Gate: Descent into Avernus”. La sfida per i giocatori sarà quella di attraversare la città, trovare indizi e, infine, sconfiggere un diavolo per conquistare il premio finale. Per ogni giornata, i posti per i giocatori di “Devil Deals” saranno limitati e sarà data precedenza a chi si sarà iscritto prima. È possibile registrarsi in anticipo al link bit.ly/devildeals. Per chi vincerà ci saranno gadget esclusivi del marchio D&D e l’opportunità di prendere parte a dei “meet and greet” con i grandi nomi esclusivi del mondo di D&D, come Manganiello, Hulmes, Richards e tutti gli altri grandi ospiti.

Durante la manifestazione, inoltre, avrà luogo il RPG Night Live D&D Special. Richiamando nel nome il programma RPG Night Live di Lucca Comics & Games, in streaming sul canale Twitch LuccaComicsAndGames tutti i giovedì alle 21, il D&D Special sarà dedicato a “Dungeons & Dragons” e sarà assistibile durante la manifestazione e trasmesso online in diretta.

Che siano scrittori, game designer, artisti o master, a Lucca Comics & Games i Creatori di Mondi sono a casa. Tra gli ospiti dell’Area Games, quest’anno, sarà presente Gavin Verhey, Senior Product Designer di “Magic: the Gathering”. Astro nascente del gioco di carte collezionabili più giocato di sempre, Verhey sarà protagonista di una presentazione esclusiva dove verranno svelati i retroscena, le immagini e i dettagli inediti della creazione del nuovo set “Throne of Eldraine”, uscito il 4 ottobre. Inoltre, Gavin sarà protagonista di uno speciale panel dedicato alla relazione fra meccaniche di gioco e illustrazioni e, nell’incontro, sarà accompagnato da due ospiti di assoluto rilievo nel settore: Melissa Benson, fra i “mitici” 25 illustratori della prima espansione del gioco, e l’amatissimo pittore di terre John Avon.

Ospite all’interno degli spazi di Miniature Island, Stefan Pokorny è una vera rock star per gli appassionati del mondo di “Dungeons & Dragons”. Uno degli artisti e Game Master più richiesti del settore, Pokorny è stato protagonista di ben tre documentari: “The Dungeons & Dragons Experience” diretto da Jesse Spiro, “Enter the dungeon” di Richard DiNardo e “The Dwarvenaut” di Josh Bishop. Inoltre, è invitato a convention ed eventi negli USA e nel mondo per masterizzare le sue sessioni teatrali di “Dungeons & Dragons”. Con la sua Dwarven Forge, Pokorny ha legato il proprio nome alla costruzione di diorami che produce. Coniugando gli studi artistici con la propria passione per D&D, l’artista ha dato vita a una serie di ambientazioni che lo hanno reso famoso in tutto il mondo.

Scrittore e game designer Chris Pramas è una delle penne storiche del mondo del Gioco di Ruolo che ha firmato i manuali di “Dragon Age” e della seconda edizione di “Warhammer Fantasy Roleplay”. È stato creative director per la Wizards of the Coast, dove ha lavorato sulla saga di “Dungeons & Dragons”. Inoltre, Pramas è conosciuto per il suo ruolo di fondatore e presidente della casa editrice Green Ronin Publishing, conosciuta per aver pubblicato i manuali di “The Expanse”, “Mutants & Masterminds”, “Modern AGE”, “True20”, “Blue Rose”. Inoltre, Pramas sarà il padrino della finale delle Ruolimpiadi, storico evento di Gioco di Ruolo che da quasi 25 anni coinvolge più di 100 ragazzi ogni anno. La finale si svolgerà la mattina del 3 novembre e vedrà le prime 4 classificate contendersi il titolo di Campioni.

Tra i Creatori di Mondi presenti a Lucca Comics & Games non può certo mancare Jeff Grubb. Autore di best-seller e pluripremiato game designer, ha oltre 35 anni di opere pubblicate al suo attivo tra romanzi, racconti, giochi e fumetti. È uno dei fondatori dell’ambientazione fantasy “Dragonlance”, e il co-creatore (insieme a Ed Greenwood) di “Forgotten Realms”. Altre opere includono il “Manual of the Planes”, “Spelljammer”, “Al-Qadim” e “Marvel Super Heroes RPG”. Suoi alcuni romanzi per “Dragonlance”, “Forgotten Realms”, “Magic: The Gathering”, “Warcraft”, “Starcraft”, “Guild Wars” e “Star Wars”. È stato il designer narrativo per “Guild Wars 2 MMO”, e più recentemente ha ricoperto il ruolo di senior narrative designer per Amazon Game Studios.

L’edizione speciale di “Kaleidos”, con Barbara Baldi e Spartaco Albertarelli. Tra le iniziative presenti alla manifestazione ci sarà anche spazio per rivedere “Kaleidos”, il mitico gioco da tavolo premiato a Lucca Comics & Games nel 2009, proprio dieci anni fa, con il Side Award per il miglior profilo artistico nel Best of Show, da cui poi nacque il Gioco dell’Anno nel 2013. In collaborazione con Super, storica Scuola d’Arte Applicata di Milano che porta a Lucca il suo dipartimento di Game Design, i due docente della scuola Spartaco Albertarelli e Barbara Baldi, autrice del poster di quest’anno di LC&G, daranno vita a una special edition con due tavole inedite della Baldi. Ideale espansione del gioco, la special sarà in omaggio allo stand Oliphante venerdì 1° novembre per un numero limitato di copie. Albertarelli, inoltre, condurrà un live show dedicato a “Kaleidos” in streaming sul canale Twitch di Lucca Comics & Games all’interno degli spazi di BoardGame Studio.

Tra Fumetto e Gioco, le storie crossmediali. Presenti a Lucca Comics & Games, Stefano Vietti e Luca Enoch, autori di “Dragonero”, presenteranno in esclusiva i numeri 0 di tre Graphic Novel dedicati ad altrettanti giochi da tavolo, rispettivamente “Cthulhu: Death May Die”, “Zombicide” e “Zombicide: Invader”. Mentre Matteo Casali, sceneggiatore e direttore della Scuola Comics di Reggio Emilia, presenterà con l’editore MS Edizioni il primo libro-game della collana Memoriae, “Malacarne”, scritto dallo stesso Casali. Infine, la campagna di “Dungeons & Dragons” di InnTale, fenomeno web del momento pubblicata a puntate su YouTube, vedrà una trasposizione a fumetti prodotta da Tatai Lab, sceneggiata da Francesco Vacca e disegnata da Giulia “Nekucciola” Zucca.

I titoli in uscita a Lucca Comics & Games. Non solo ritrovo di visitatori e giocatori, a Lucca Comics & Games sarà presente anche la Comunità di editori e distributori del mondo del Gioco. In occasione della manifestazione, Asmodee porterà i giochi di carte “God of War”, della casa editrice CMON, e “Marvel Champions”, della Fantasy Flight e il gioco di ruolo di “Warhammer”, edito in Italia da Need Games. DV Giochi, invece, avrà l’investigativo “Decktective – rose rosso sangue”, l’escape room “Deckscape – la maledizione della sfinge”, il gioco di carte “Origami – Leggende”, le espansioni “BANG! The Duel – Renegade” e “BANG! The dice game!”, mentre per i più piccoli porterà il gioco di dadi “Salta coniglietto”, i giochi da tavolo “Viva topo” e “Party popolare”, il gioco di memorizzazione “Piccoli maghi”, la collana di libro-game “La mia prima avventura” con i titoli “Alla ricerca del drago” e “Il tesoro di Atlantide”.

La casa editrice Ghenos Games sarà presente a LC&G con “The King’s Dilemma” e “Tapestry”. Mentre, Mondiversi presenterà la rivista “Tante Storie di Ruolo”, dedicata al gioco di ruolo old school, e al proprio stand ospiterà l’autore Valter Carignano, con i suoi lavori autoprodotti col sistema Pure Check, e i libri-game di Watson Edizioni con i loro autori. Raven Distribution, invece, lancerà la nuova collana “Dedalo librogioco – Sabba nero” di Lorenzo Trenti, ospite al loro stand insieme a Stefano Rossini e Francesco Mattioli.

I Tornei dell’Area Games. All’interno del Padiglione Carducci, non mancherà l’opportunità di partecipare ai tornei dei giochi più apprezzati e amati del momento. Due i tornei dedicati ai giochi da tavolo, con “BANG!” e “Mississippi Queen”. Organizzato in collaborazione con il distributore italiano Dungeon Dice, il torneo di “Mississippi Queen” si svolge ogni domenica di ottobre in un negozio diverso d’Italia. I vincitori dei negozi riceveranno un biglietto per partecipare alla finale che si terrà domenica 3 novembre a Lucca Comics & Games. Chi vincerà al tavolo della manifestazione si aggiudicherà una barca (in scala) piena di giochi, che l’espositore terrà esposta nei propri spazi all’interno del padiglione. I tornei dedicati ai giochi di ruolo, invece, vedranno i giocatori sfidarsi sulle ambientazioni di “Pathfinder” e “D&D” classico.

Le opportunità per professionisti ed esordienti. Nell’ottica di coinvolgere tutte le Comunità, Lucca Comics & Games organizza due momenti di incontro e un premio pensati per gli autori professionisti ed esordienti del mondo del Gioco. Tutti i giorni, durante la manifestazione, gli spazi dedicati al Gioca con l’Autore permetteranno ai game designer con almeno un gioco già edito di presentarsi al pubblico della fiera, avendo a disposizione due ore in un palinsesto di appuntamenti appositamente strutturato. All’interno dell’Area Demo del Padiglione Carducci, infatti, si potranno incontrare autori italiani, ma anche i grandi ospiti della manifestazione, come Jeff Grubb, Chris Pramas, Eric Lang e molti altri. Inoltre, quest’anno, grazie alla collaborazione con Tambù e il progetto Tambù Author Program saranno disponibili anche diverse anteprime da provare con i loro autori.

Il secondo momento d’incontro, invece, è il Prototype ed è pensato e strutturato come momento di confronto tra professionisti ed esordienti. All’interno del Prototype Review Corner, autori ed editori potranno incontrarsi e, senza alcun vincolo economico e commerciale, esporre il proprio prototipo di gioco, ricevendo pareri, commenti e critiche. Quest’anno, grazie alla collaborazione con Acheron Books, ci sarà la possibilità di presentare anche i propri libri-game. All’interno del Corner, oltre agli editori, saranno presenti anche gli ospiti dell’Area Games, come Jeff Grubb, Chris Pramas ed Eric Lang. Per partecipare a questi incontri è necessaria la prenotazione tramite l’apposito modulo che sarà presto disponibile all’interno dell’Area Moduli del sito web di Lucca Comics & Games. Ogni autore potrà incontrare lo stesso revisione solo una volta e dovrà essere munito di biglietto e braccialetto della manifestazione valido per il giorno dell’incontro.

Il Gioco Inedito, invece, è, come dice il nome, riservato ai game designer emergenti che propongono un prototipo del proprio gioco per l’assegnazione del premio. Una giuria di esperti seleziona i giochi migliori e li presenta al pubblico durante Lucca Comics & Games, annunciando anche il vincitore. Il premio in palio consiste nella pubblicazione del gioco grazie alla collaborazione con la casa editrice DV Giochi. Nella scorsa edizione il premio è stato vinto da “Penguinramids” di Guida Albini, la cui pubblicazione è prevista a ottobre 2019 e distribuito in Italia durante Lucca Comics & Games.