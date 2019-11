Lavori urgenti alla scuola di Spianate per risolvere il problema delle infiltrazioni d’acqua

ALTOPASCIO – Sopralluogo alla scuola elementare di Spianate: a breve partiranno i lavori per sostituire la guaina del tetto della parte nuova dell’edificio, lesionata in più punti e quindi causa di infiltrazioni d’acqua. Questa è l’intenzione dell’amministrazione D’Ambrosio insieme con l’ufficio tecnico, che eseguirà l’intervento non appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno, senza intralciare la normale attività scolastica.

<<Abbiamo fatto diversi sopralluoghi – spiega il sindaco Sara D’Ambrosio -, purtroppo abbiamo riscontrato una problematica nella guaina di copertura della parte nuova della scuola, per cui dobbiamo intervenire rapidamente per risolvere il danno e garantire un edificio sicuro, utilizzabile in tutte le sue parti e funzionale ai nostri studenti. Attraverso il dirigente abbiamo avvisato i genitori, i docenti e il personale scolastico: interveniamo a breve in modo strutturale, senza bisogno di interrompere l’attività scolastica, visto che il problema riguarda il vano scala e la palestra, quindi fortunatamente una porzione ridotta dell’edificio. Nel frattempo abbiamo tamponato l’emergenza con i mezzi a disposizione>>.