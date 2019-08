Lavori terminati alle primarie di Pieve San Paolo e Capannori e alla secondaria di Lammari

CAPANNORI – Sono già stati ultimati alcuni interventi di ristrutturazione e adeguamento programmati dall’amministrazione comunale durante la pausa estiva delle lezioni in varie scuole del territorio. Si è concluso l’intervento presso la scuola primaria di Pieve San Paolo dove principalmente è stato risistemato lo spazio mensa. Attualmente il servizio mensa veniva svolto provvisoriamente all’interno di due ex aule, oggi è stato creato un unico idoneo locale mediante rimozione di parete divisoria interna, realizzazione di due uscite di sicurezza, di cui una con sbocco su un nuovo pianerottolo con scalini. Sono inoltre state realizzate ulteriori opere, tra cui la creazione di due nuovi pianerottoli a corredo delle uscite di emergenza dell’atrio, la revisione ed integrazione delle lampade di emergenza anche sulla base delle nuove uscite realizzate con questo intervento, l’installazione di una porta antipanico di divisione tra nuova mensa ed atrio.

Terminati i lavori anche alla scuola primaria ‘Amalia Bertolucci Del Fiorentino’ di Capannori, dove è stato ristrutturato il blocco bagni posto al piano terra dell’edificio in modo da risanare l’esistente locale e ricavare ulteriori due servizi igienici e alla scuola secondaria di primo grado di Lammari dove è stato risistemato il lastricato esterno ed è stata realizzata una nuova rampa di accesso per disabili.

Ancora in corso, ma termineranno prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, gli interventi alla scuola dell’infanzia di Lunata dove si stanno installando sistemi ombreggianti sulla facciata sud dell’edificio, in modo da ombreggiare lo spazio dove giocano i bambini e proteggere dal sole l’interno delle aule e alla scuola secondaria di primo grado di Camigliano dove sarà ricavata un’aula al posto dell’attuale locale insegnanti, mediante rimozione di una parete interna e risistemazione degli impianti presenti. Il locale insegnanti sarà ricollocato in altro locale al piano terra.

<<I lavori alle scuole programmati durante le vacanze estive stanno procedendo secondo la tabella di marcia e così a settembre gli studenti troveranno scuole più funzionali, decorose e sicure – spiega l’assessore alla scuola Francesco Cecchetti -. Si tratta di interventi migliorativi che vanno incontro alle varie e nuove esigenze degli istituti come, in alcuni casi, l’aumento degli iscritti. Con la realizzazione di queste opere confermiamo la forte attenzione ed il grande e concreto impegno della nostra amministrazione per migliorare sempre più le nostre scuole>>.