Lavori sospesi sul lungomare di Viareggio, Dondolini: “Confronto con imprenditori”

VIAREGGIO – “Abbandonato il cantiere di piazza Puccini, abbandonato quello sulla Terrazza della Repubblica: come temevamo, e non poteva essere altrimenti visto il calendario lavori impostato dall’amministrazione, l’estate 2019 sarà all’insegna delle… transenne”: Marco Dondolini, coordinatore comunale di Forza Italia a Viareggio, torna all’attacco sui lavori pubblici (ancora) in corso nel cuore turistico della città.

“In piazza Puccini hanno interrotto il posizionamento dei cordoli – spiega – sulla Terrazza hanno portato via camion ed escavatori, il che è senz’altro un bene per la sicurezza generale ma fa pensare anche che non ci siano interventi imminenti in programma. Siamo nella seconda metà di giugno, un risultato del genere non era affatto imprevedibile con questa scansione dei lavori e quindi ci chiediamo: perché?”.

Tutto a due passi da alberghi, bar, ristoranti e stabilimenti balneari, in corrispondenza di una delle porte d’ingresso alla città : “Chiediamo all’assessore ai lavori pubblici di convocare gli imprenditori turistici della zona e dare loro una mappa-interventi con tempi rapidi e certi – conclude Dondolini – perché Viareggio sarà anche sempre più bella, ma di certo non è l’estate il momento migliore per rifarsi il look”.