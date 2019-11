Lavori per fognature e acquedotto in viale Europa: uno sportello informativo per i cittadini

CAPANNORI – Dalla prossima settimana sarà aperto nella sede comunale di Piazza Aldo Moro uno sportello informativo a servizio dei cittadini interessati dal progetto che prevede, nel 2020, l’estensione della fognatura e dell’acquedotto in viale Europa a Marlia e Lammari, in via Pesciatina a Lunata e a Paganico. Un’iniziativa realizzata dall’amministrazione Menesini per dare informazioni precise e supporto ai residenti che risiedono nelle zone interessate dagli interventi, anche in relazione agli espropri che dovranno necessariamente essere attuati per consentire la realizzazione di questi lavori.

L’amministrazione comunale sta lavorando anche per organizzare subito dopo le festività natalizie un incontro pubblico per la presentazione del progetto ed una serie di assemblee con i commercianti di Viale Europa per decidere insieme come fronteggiare i mesi di lavoro sull’arteria. E’ interesse del Comune che i lavori procedano in maniera spedita per creare minori disagi possibili.

<<Si tratta di opere importanti, attese da tempo da famiglie, attività commerciali e imprese di viale Europa ed anche delle altre zone interessate – spiega il sindaco, Luca Menesini -. Forte è il nostro impegno per potenziare le reti dei servizi fondamentali, come acquedotto e fognature in tutto il territorio e l’estensione della rete fognaria e dell’acquedotto in viale Europa a Marlia e Lammari, Lunata e Paganico è una delle più importanti degli ultimi anni, per la quale Acque spa ha deciso di compiere un consistente investimento. Riteniamo fondamentale dare informazioni ai cittadini che risiedono nelle zone interessate da queste opere, che per alcuni tratti insisteranno inevitabilmente anche su terreni non pubblici. Per questo mettiamo a loro disposizione uno sportello al quale possono rivolgersi per avere informazioni, chiarimenti e supporto. Come sempre siamo a fianco dei cittadini per dare loro tutto l’aiuto necessario>>.

Lo sportello che vedrà la presenza di tecnici del Comune e di Acque spa sarà aperto il mercoledì mattina dalle 9.30 alle 11.30 e il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30. Per accedervi è necessaria la prenotazione. E’ possibile prendere un appuntamento telefonando ai numeri 0583/428742 – 0583/428396 – 0583/428331 o inviando una email all’indirizzo acquedotto.fognature@nullcomune.capannori.lu.it.