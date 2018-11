Lavori notturni Geal sulla via di Tiglio a San Filippo: senso unico alternato durante il giorno

LUCCA – Intervento in notturna per diminuire i disagi sulla circolazione veicolare dal 26 novembre al 1 dicembre sulla via di Tiglio a San Filippo dove Geal spa sta sostituendo le tubature dell’acquedotto che serve tutta la zona.

L’amministrazione comunale ha pertanto emanato un’ordinanza che prevede la chiusura notturna con divieto di transito della via di Tiglio, nel tratto compreso fra via Antognoli e via della Chiesa dalle ore 22 alle ore 6 (di ogni giorno successivo), dalla sera di lunedì 26 novembre fino alla mattina di sabato 1 dicembre. Nelle ore diurne sullo stesso tratto di strada, e in particolare da martedì 27 fino a venerdì 30 novembre, dalle ore 6 fino alle ore 22 sarà istituito un senso unico alternato regolato da semaforo.