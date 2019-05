Lavori in via Vecchia Pesciatina per le tubazioni del gas

LUCCA – Fino al 1° giugno in via Vecchia Pesciatina, in prossimità dell’intersezione con via Papa Giovanni XXIII, insisterà il cantiere per la sostituzione della tubazione del gas. A tutela della pubblica sicurezza quindi il Comune ha emesso una proroga alla specifica ordinanza (inizialmente per il periodo dall’8 al 18 maggio) che istituisce fino al 1° giugno , dalle ore 8.30 alle ore 18 – eccetto giorni festivi e prefestivi – il restringimento della carreggiata e l’istituzione del senso unico alternato regolamentato da movieri nel tratto interessato dai lavori. Sullo stesso tratto è stato istituito anche il limite massimo di velocità a 30 chilometri orari