Lavori in Via Lombarda a Lammari per migliorare il defluire delle acque

CAPANNORI – Prosegue l’azione di miglioramento del territorio portata avanti dall’amministrazione Menesini. Stamani (mercoledì 28), infatti, sono iniziati i lavori in via Lombarda a Lammari, finalizzati a risolvere il problema del defluire delle acque in caso di pioggia.

L’intervento, che andrà avanti per alcuni giorni, è mirato a ripulire l’area intorno alla griglia, e a rimuovere la zanella che ha ceduto impedendo il regolare scorrimento dell’acqua, che nelle situazioni di forti piogge poteva provocare piccoli allagamenti nella zona, all’altezza della fermata dell’autobus e nel parcheggio vicino alla chiesa, in cui si svolge anche il mercato.

“Questi sono piccoli interventi ma estremamente efficaci ed utili – dice il consigliere comunale di zona, Guido Angelini –. Ringrazio l’assessore e l’ufficio tecnico del Comune per aver compreso le necessità dei cittadini di Lammari, di trovare soluzione a questo disagio. La scelta della nostra amministrazione di dare grande attenzione a tutti i paesi con l’istituzione del Cantoniere di Paese e con la continua cura del decoro di ogni luogo soddisfa i bisogni dei cittadini”.

Sempre per migliorare lo scorrimento dell’acqua piovana è già stata pulita dal cantoniere la zanella in via Lombarda che va verso il cimitero e nei prossimi giorni sarà pulita quella che va verso l’incrocio dell’Osteria.