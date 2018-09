Lavori in Piazzale Boccherini, i commercianti protestano

LUCCA – “Non solo i lavori alla nuova rotonda in piazzale Boccherini non vedono ancora la fine, ma adesso viene spostata la fermata dei bus turistici senza alcun preavviso o informazione”. A parlare è Massimiliano Giambastiani, referente centro storico di Confesercenti Toscana Nord area Lucca dopo la decisione dell’amministrazione comunale di non permettere più la sosta ai bus turistici nel tratto di strada di fronte a porta Sant’Anna. “La zona sta subendo pensanti ripercussioni a livello commerciale – dice ancora Giambastiani -. Il protrarsi dei lavori alla nuova rotonda, l’eliminazione dei parcheggi, sono un duro colpo agli operatori dell’area. A questo si aggiunge la decisione del Comune di sopprimere la fermata dei bus turistici in piazzale Boccherini.

Decisione che abbiamo saputo da fonti non ufficiali a conferma delle difficoltà di comunicazione su questa vicenda con l’amministrazione”. La conclusione del referente centro storico di Confesercenti: “Chiediamo un incontro urgente all’amministrazione comunale per fare il punto sullo stato dei lavori e per concordare interventi in grado di dare risposte concrete alle attività commerciali. Sottolineando la scarsa considerazione per questa parte della città e per i loro commercianti per i quali si sono spesso saltati i passaggi della concertazione, come nel caso dei bus turistici”.