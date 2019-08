Lavori di ristrutturazione degli spogliatoi dello stadio di Marlia

CAPANNORI – Entro il mese di settembre prenderanno il via alcuni interventi che andranno a completare l’opera di ristrutturazione e adeguamento degli spogliatoi dello stadio di Marlia. Dopo l’ampliamento dei locali – spogliatoio con la realizzazione di un disimpegno e di due nuovi accessi per gli atleti e gli addetti ai lavori e il rifacimento dell’impiantistica (tra cui un nuovo impianto di climatizzazione invernale, un nuovo impianto idrico sanitario, il rifacimento degli scarichi e dell’impianto elettrico a servizio degli impianti meccanici) adesso si andrà ad intervenire sul tetto della struttura.

La copertura sarà completamente rifatta, prevedendo anche la sostituzione della guaina, e saranno realizzati raccordi a canale e sostituiti i discendenti esistenti.

L’opera, che complessivamente vede un investimento del Comune di circa 95mila euro, prevede anche la sostituzione delle porte interne ed esterne degli spogliatoi.

“Con questo ulteriore intervento completiamo l’opera di riqualificazione degli spogliatoi dello stadio di Marlia, precedentemente già interessato da importanti opere come l’installazione delle tribune coperte e la realizzazione dei nuovi servizi igienici negli spazi sotto le tribune stesse – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo -. I lavori non influiranno sull’attività dell’impianto sportivo che potrà svolgersi regolarmente. Procede inoltre l’iter per far sì che lo stadio di Marlia sia uno dei primi stadi italiani della Lega nazionale dilettanti ad essere uno ‘Stadio senza barriere’. Possiamo dire che grazie a tutti questi lavori mettiamo a disposizione della comunità un impianto sportivo ancora più efficiente, moderno, accessibile e completamente a norma e quindi più competitivo nel panorama locale. Una delle priorità della nostra amministrazione è infatti quella di migliorare le nostre strutture sportive e garantirne la massima sicurezza a vantaggio sia di tutti coloro che praticano attività sportive, sia di spettatori e cittadini”.

Il progetto Stadio senza barriere dopo che è stato ritenuto conforme dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, che fa capo al Ministero dell’Interno, attende adesso il via libera della Commissione pubblica provinciale spettacolo e vigilanza. Dopo di che partirà la procedura per la sua concreta realizzazione. Il progetto prevede l’eliminazione della rete esistente del campo alta circa 2 metri e quaranta posizionata sul lato tribune quale divisorio tra pubblico e giocatori e al suo posto l’installazione di una barriera realizzata con uno speciale vetro infrangibile alta un metro e 10 centimetri. Una barriera quindi quasi più ‘simbolica’ che fisica. Sarà inoltre realizzata una tribuna coperta a terra per persone diversamente abili con una protezione lato campo sportivo in vetro o plexiglass di una adeguata altezza.