Lavori di manutenzione e miglioramento alle isole centrali delle rotatorie

LUCCA – Sono in corso in questi giorni numerosi interventi di manutenzione e miglioramento in alcune delle più trafficate rotatorie del sistema stradale cittadino. In particolare è in corso il rifacimento delle isole centrali delle due rotatorie di viale Carlo Piaggia (all’intersezione con via Romana e via di Tiglio) quella quella su viale San Concordio all’innesto con viale Europa.

In questi tre casi il selciato è stato rifatto con ciottoli di marmo bianco. Nuova sistemazione verde in corso di allestimento per la rotatoria fra viale San Concordio e via Savonarola. A porta Elisa si sta invece provvedendo a estendere l’impianto di irrigazione necessario a mantenere in buono stato nella stagione estiva sia il manto erboso che le altre piante. In fase di nuovo allestimento infine l’aiuola della rotatoria al cavalcavia di viale Europa.