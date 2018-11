Lavori di asfaltatura a Forte dei Marmi: previste modifiche alla viabilità

FORTE DEI MARMI – Al via ai lavori di asfaltatura a Forte dei Marmi: modifiche alla viabilità previste in diverse strade cittadine.

Da lunedì 5 novembre e fino al termine dei lavori, dalle ore 8.00 alle 18.00, nei tratti di strada di volta in volta interessate dai lavori, sarà istituito il senso unico alternato o un restringimento della carreggiata e il divieto di sosta con rimozione forzata in ambo i lati.

Le strade coinvolte saranno le seguenti: via Duca D’Aosta, tratto tra via Trento e via Stagio Stagi; via Duca D’Aosta, tratto fronte Ferramenta “Folini”; via Duca D’Aosta, tratto tra via Ponchielli e via Del Paradiso; via Provinciale, tratto tra Rotonda dei Delfini e proseguendo in direzione mare; via Provinciale intersezione via dell’Acqua e attraversamenti; via Provinciale, tratto dal civico n. 96 fino a via Amendola; viale Italico, tratto tra via Pascoli e via Spinetti; via Francesco Carrara, tratto da via Provinciale fino al civico n. 55; via Veneto, tratto tra via Mascagni e via Provinciale; via Risorgimento, tratto tra via Mazzini e via Matteotti; via Trento, tratto tra via Michelangelo e via Viner (i lavori saranno effettuati garantendo l’entrata e l’uscita degli alunni della Scuola Primaria “Giosue’ Carducci” e del Liceo Scientifico “Michelangelo” pertanto le operazioni saranno eseguite dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00 escluso il martedì pomeriggio nel quale gli interventi non saranno effettuati).

Inoltre, nelle vie di volta in volta interessate ai lavori sarà istituito il restringimento della carreggiata o il divieto di circolazione a tutti i veicoli ad eccezione dei residenti, mezzi di soccorso e di Polizia e il divieto di sosta con rimozione forzata in ambo i lati nelle seguenti strade: via Malatesta,tratto tra via Dalmazia e via Carra’; via Solferino, da via Mazzini a viale Italico; via Piave, tratto tra via Della Barbiera e proseguendo in direzione mare; via Piaggia,tratto tra via Versilia e via Scassicarli; via Don Lazzeri, tratto dal civico n.28 fino a fine strada; via Manzoni ,tratto tra via Raffaelli e via Doria,-via Sant’Elme, tratto tra via Sironi verso via Caduti sul Lavoro; via Balilla,tratto tra Trento e via Mazzini; via Agnelli,tratto tra via Della Barbiera e via Pacchiani; via Della Barbiera, tratto tra via Duca Degli Abruzzi e via XX Settembre, via Colombo,tratto tra via Sant’Elme via Martini; via Raffaelli, tratto dal civico n. 12 fino a via ponticello.

Nei giorni di sabato, domenica e festivi, nelle strade interessate ai lavori e tutti i mercoledì mattina, nelle vie in cui si svolge il mercato di Piazza Marconi gli interventi non saranno svolti, garantendo la circolazione dei veicoli.

“Molte strade necessitano di un intervento – commenta il consigliere delegato alla viabilità, Massimo Lucchesi – come ad esempio via Balilla, dove la presenza di radici affioranti rendono pericoloso il passaggio sia di veicoli che di pedoni. Finalmente grazie al lavoro dell’Ufficio Lavori Pubblici la viabilità delle strade di Forte di Marmi sarà più sicura e migliore” .

L’Amministrazione comunale ringrazia tutti i cittadini per la collaborazione e si scusa per il disagio temporaneo arrecato da queste operazioni.