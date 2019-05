Lavori Anas sulla variante di Ponte a Moriano: oggi l’inizio dei lavori

LUCCA – L’amministrazione comunale ricorda che oggi, lunedì 27 maggio, sono iniziati i lavori Anas sulla SS12 “Variante di ponte a Moriano” per sostituire e ripristinare i giunti di dilatazione di tre viadotti. Il cantiere durerà circa un mese, si svilupperà nel tratto della variante compreso tra lo svincolo per Sesto di Moriano e l’immissione sulla statale del Brennero, dopo il ponte sul Serchio in località Vinchiana.

I veicoli in marcia da Lucca in direzione della Garfagnana potranno continuare a utilizzare il tratto della variante interessato dai lavori, dove sarà istituito il senso unico. Invece per i veicoli provenienti dalla dalla Garfagnana verso Lucca sarà obbligatorio utilizzare la via Lodovica, dall’altezza del ponte di Rivangaio il traffico verrà deviato sul vecchio tracciato della Lodovica fino a Sesto di Moriano.

Chi percorre la strada statale del Brennero in direzione Lucca, all’altezza del ponte sul fiume Serchio in località Vinchiana sarà deviato sul vecchio tracciato del Brennero e dovrà passare dal centro di Vinchiana e di Ponte a Moriano.

Per rendere possibili gli spostamenti di tutti i mezzi dal 27 maggio fino al 28 giugno è stato revocato il divieto di transito per gli autocarri in direzione nord-sud (dalla valle verso Lucca) su via Nazionale nelle frazioni di Saltocchio e San Gemignano di Moriano, nel tratto compreso tral’intersezione con il Ponte di Sant’Ansano, e l’intersezione con via della Chiesa di Saltocchio