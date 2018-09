Lavori alle fognature a Capannori: chiuso l’incrocio tra via Romana, via Carlo Piaggia e via del Popolo

CAPANNORI – Stanno procedendo con circa un giorno di anticipo i lavori di risanamento fognario nel centro di Capannori eseguiti da Acque spa per migliorare il servizio offerto ai cittadini. Di conseguenza vengono anticipate le date di chiusura di alcune strade e delle relative modifiche alla viabilità.

Da oggi pomeriggio, mercoledì 19 settembre, fino a sabato 22 settembre chiude al transito l’incrocio tra via Romana, via Carlo Piaggia e via del Popolo. Nello stesso periodo, per i residenti e l’accesso alle attività commerciali, viene istituito il doppio senso di circolazione sulla via Romana nel tratto tra l’incrocio con via della Libertà e l’intersezione con via del Popolo e via Carlo Piaggia. Inoltre, sempre da oggi pomeriggio (mercoledì) a sabato 22 chiude al transito via Carlo Piaggia nel tratto compreso tra il numero civico 10 e l’incrocio con via Romana. Riapre, quindi, l’altro tratto di via Carlo Piaggia finora interessato dai lavori.

A partire da oggi pomeriggio (mercoledì) fino al 10 ottobre chiude al transito via del Popolo nel tratto compreso tra piazza Don Cesare Stefani e l’incrocio con la via Romana.

Infine da domenica 23 fino a mercoledì 26 settembre viene istituito un divieto di accesso, eccetto i residenti e l’accesso ai parcheggi, sulla via Romana dall’incrocio con via dei Colombini all’incrocio con via del Popolo e via Carlo Piaggia (quindi per chi proviene da Porcari in direzione chiesa).

Rimangono inoltre in vigore i doppi sensi di marcia, istituiti fino al termine dei lavori, in via del Popolo fra via della Libertà e via Cardinale Alfredo Pacini e in via dei Colombini dalla via Romana al tratto già a doppio senso.