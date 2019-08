Lavori alla scuola primaria di Stiava “G.Pascoli”: interventi per il solaio del corridoio

MASSAROSA – Intervento tampone per permettere il regolare svolgimento delle lezioni nella scuola primaria di Stiava. Nei giorni scorsi la giunta comunale ha approvato infatti il progetto esecutivo per i lavori di realizzazione di opere provvisionali e di rinforzo dei solai della scuola primaria “Giovani Pascoli”.

L’intervento di manutenzione straordinaria si concentrerà in particolare sul corridoio della parte più antica dell’edificio che ospita la scuola. “Andremo ad installare un intavolato in legno a copertura del soffitto e su quello andremmo ad inserire del cartongesso per formare un contro soffitto. Si tratta – spiega l’assessore ai lavori pubblici Franco Simonini – di un intervento tampone e di straordinaria manutenzione, un lavoro necessario e urgente che serve per rendere sicura la scuola per i ragazzi, gli insegnanti e il personale non docente”.

I lavori partiranno per l’inizio della prossima settimana e dovrebbero concludersi prima dell’inizio dell’anno scolastico in modo da evitare disagi agli alunni. La cifra impegnata dall’amministrazione guidata dal sindaco Alberto Coluccini per questi interventi è di 31.323,44 euro.