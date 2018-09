Lavori alla fognatura di Capannori, Malfatti: “Via Piaggia, circolazione ripristinata”

CAPANNORI – <<La circolazione nel centro di Capannori sta tornando alla normalità. Da ieri pomeriggio (domenica), con il cantiere che interessa una zona più ridotta in via del Popolo, via Carlo Piaggia ha riaperto a doppio senso, con importanti benefici per chi deve raggiungere le scuole e le attività commerciali. Via Carlo Piaggia è libera dal cantiere e i mezzi che provengono dalla via Romana possono svoltarvi. Un risultato raggiunto grazie alla fondamentale azione di sollecito svolta dall’amministrazione comunale nei confronti di Acque spa che sta portando avanti un necessario intervento di risanamento fognario nel capoluogo>>. Ad affermarlo è Giovan Dante Gino Malfatti, consigliere comunale di Scelta Popolare, che replica alle affermazioni del direttivo di Fratelli d’Italia.

<<La situazione dipinta non corrisponde alla realtà – prosegue Malfatti -. Il Comune è sempre stato in prima linea per risolvere le criticità e gli imprevisti che si sono verificati durante i lavori. Ne sono riprova, ad esempio, la cartellonistica riguardante la viabilità alternativa che è stata installata nel centro, la diffusione presso le attività commerciali di una mappa indicante i parcheggi suggeriti e le tempistiche dei lavori nonché la gratuità del servizio scuolabus per tutto il mese di settembre. Le decisioni sulla viabilità sono state prese assieme alla polizia municipale, che ha costantemente tenuto sotto controllo la situazione e ha fornito indicazioni ai cittadini svolgendo quindi un ruolo molto prezioso>>.

Il consiglieri Malfatti ricorda anche gli impegni presi coi commercianti. <<L’amministrazione comunale è al fianco delle attività di Capannori, consapevole dell’importanza che rivestono nel tessuto economico locale – aggiunge –. Per questo in collaborazione con il centro commerciale naturale di Capannori, come concordato assieme ai diretti interessati, promuoverà eventi e iniziative straordinarie per richiamare cittadini nelle vie del capoluogo>>.

<<Spiace infine constatare che si cerchi la polemica a ogni costo – conclude Malfatti – senza nemmeno spendere una parola sulla fondamentale opera di risanamento fognario che sta portando avanti Acque spa. Si tratta di un’opera molto importanti che contribuiranno a migliorare il servizio a risolvere problematiche. I lavori adesso proseguono e, infatti, è chiusa via del Popolo nel tratto fra piazza don Cesare Stefani e l’incrocio con la via Romana. L’amministrazione comunale, così come ha fatto finora, continuerà a seguire con la massima attenzione il cantiere. Colgo l’occasione per ringraziare cittadini e commercianti per la pazienza e la collaborazione dimostrate>>.