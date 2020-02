Lavoratori agricoli in provincia di Lucca, come richiedere la disoccupazione 

LUCCA – È già possibile per i lavoratori agricoli della Provincia di Lucca chiedere la disoccupazione. L’indennità a dipendenti che non hanno avuto continuità lavorativa nel 2019, ad avventizi e altre categorie. Per verificare i propri requisiti, è utile informarsi in uno degli uffici del patronato Epaca Coldiretti presenti sul territorio: a Lucca in Augusto Passaglia, 188 (info al 0583.343653), Castelnuovo Garfagnana in via Valmaira, 26 (info al 0583.62260), Versilia a Lido di Camaiore in Via Pacini presso Corte Anna Magnani – primo piano scala A – (info al 0584.391360) oltre ai recapiti settimanali (info al 0583.341746).

La scadenza per la presentazione delle domande è il 31 marzo 2020, ma è utile agire per tempo presentandosi agli addetti di Epaca muniti dei seguenti documenti: copia documento d’identità; copia dichiarazione dei redditi oppure Cud degli ultimi due anni, di tutto il nucleo familiare (solo nel caso di richiesta dell’assegno per il nucleo familiare); codice Iban della banca dove si intende farsi pagare la prestazione; periodi di soggiorno all’estero anno 2019 e permesso di soggiorno per lavoratori extracomunitari.

