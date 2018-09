L’attaccante King Udoh ingaggiato dal Viareggio 2014

VIAREGGIO – Il Viareggio 2014 comunica l’ingaggio dell’attaccante King Udoh. Nato il 5 settembre 1997 a Reggio Emilia, è cresciuto nel vivaio della Reggiana, per poi approdare, nel 2011, nel settore giovanile della Juventus. Nel 2015 è passato alla Primavera del Lanciano, prima dell’esordio tra i professionisti (in Lega Pro) con il Pontedera. La scorsa stagione ha indossato le maglie di Fermana e Fano. L’attaccante sarà già disponibile per il debutto nel campionato di Serie D dei bianconeri, fissato per domenica 16 alle ore 15 allo stadio Comunale di Camaiore contro il San Donato Tavarnelle.

Il Viareggio 2014 comunica la cessione a titolo temporaneo di Davide Minichino al Pietrasanta, formazione di Promozione Toscana. La società ringrazia il giocatore per l’impegno profuso con la maglia bianconera, augurandogli ogni soddisfazione.