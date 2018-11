L’associazione Culturale Poseidone rende omaggio a Giorgio De Chirico

VIAREGGIO – Tutto è pronto per l’apertura della Mostra Collettiva organizzata dall’Associazione Culturale “Poseidone”, in programma dal 6 Novembre 2018 al 31 Gennaio 2019 presso l’Hotel Residence “Esplanade” (Piazza G. Puccini, 18, Viareggio). La mostra sarà visitabile tutti i giorni negli orari di apertura dell’Hotel.

Sono ben 25 gli artisti, tra pittori, scultori, fotografi e artigiani, che sono stati invitati a quest’importante evento che omaggerà il grande artista Giorgio De Chirico e che abbraccerà tutte le festività natalizie per arrivare in prossimità dell’inizio del Carnevale 2019: Boglarka Bandy, Maria Rosa Beghelli, Riccardo Benassi, Laura Bendinelli, Valeria Benedetti, Paola Bertonelli, Pierluigi Biagioni, Alessandro Caselli, Marco Cinquini, Daniela Fancelli, Angelo Dionigi Fornaciari, Rosanna Fornaciari, Marcello Giannecchini, Mario Giannecchini, Edi Jadwiga Biront, Alessandra Lucchesi, Mara Marandella, Francesco Medori, Stefania Melani, Angelo Mugnaini, Claudia Nati, Morero Pillon, Antonio Duilio Puosi, Maria Scaravnea, Lorenzo Simonini.

Per l’occasione è in programma una speciale inaugurazione che non si terrà in apertura della mostra, bensì Sabato 8 Dicembre, con taglio del nastro previsto per le 11:30 e a seguire la Conferenza Stampa di presentazione.

Una scelta fatta dal Presidente di “Poseidone” Marco Cinquini e dalla Consigliera Boglarka Bandy, allo scopo di valorizzare il picco turistico previsto per quel periodo dell’anno.

L’Associazione Culturale “Poseidone” nasce a Viareggio e attualmente ha sede a Lucca, operando su questi territori dal 2009.

Per chi fosse interessato ad avere maggiori informazioni, può contattare telefonicamente il Presidente di “Poseidone” Marco Cinquini al 3474755261.