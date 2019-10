L’assessore regionale Bugli a Ponte a Moriano per il progetto della Polizia Municipale di prossimità

LUCCA – Sei agenti di Polizia Municipale costituiranno tre pattuglie dedicate in modo continuativo a quartieri e zone periferiche del territorio comunale e in particolare a Sant’Anna, San Concordio, Pontetetto, San Vito, Arancio, Oltreserchio, Brancoleria, Morianese, Santa Maria del Giudice e San Lorenzo a Vaccoli. Questo è il progetto della nuova Polizia Municipale di prossimità presentato questa mattina a Ponte a Moriano alla presenza del sindaco Alessandro Tambellini, dell’assessore regionale alla sicurezza Vittorio Bugli, dal consigliere regionale Stefano Baccelli, dell’assessore alla sicurezza Francesco Raspini e dal comandante della Polizia Municipale Maurizio Prina.

<<Questo progetto ci permette di presidiare maggiormente il territorio comunale soprattutto nelle zone più periferiche dove gli agenti saranno un punto di riferimento per i cittadini, non solo per problemi di sicurezza ma per tutto quello che riguarda l’amministrazione comunale – ha affermato il sindaco Tambellini – ringrazio l’assessore regionale Bugli e il consigliere regionale Baccelli per aver messo a disposizione le risorse economiche necessarie>>.

<<La Polizia Municipale di prossimità dimostra l’attenzione del Comune di Lucca e della Regione sui temi della sicurezza – ha affermato l’assessore Raspini – . Adesso organizzeremo un ciclo di incontri pubblici su tutto il territorio che serviranno a presentare e far conoscere ai cittadini il progetto, a spiegare le funzioni delle pattuglie e come verranno organizzati i turni nelle varie frazioni, il servizio partirà da gennaio e sarà effettuato con agenti di esperienza che conoscono molto bene il territorio>>.

Il progetto è stato realizzato con un finanziamento regionale di 225.000 euro e permetterà in Toscana l’assunzione per tre anni di ben 80 vigili di quartiere a favore di 15 comuni fra cui Lucca.