L’assessora alle politiche giovanili Lucia Del Chiaro incontra i giovani studenti lucchesi di Earth Strike

LUCCA – Ieri mattina l’assessora alle politiche giovanili Lucia Del Chiaro, insieme al presidente della commissione delle politiche sociali, abitative e della salute Pilade Ciardetti, ha incontrato il gruppo dei giovani studenti lucchesi che hanno aderito al movimento internazionale Earth Strike e che insieme al gruppo di Fridays for Future hanno organizzato per venerdì 15 marzo, anche a Lucca, lo sciopero del clima che interesserà oltre 70 Paesi nel mondo.

Rebecca Petri, Francesca Mugnai e Livio Menicucci, tutti e tre studenti universitari di Scienze naturali e ambientali, hanno avuto con l’assessora Del Chiaro e il consigliere Ciardetti un confronto a tutto campo sui temi legati ai cambiamenti climatici e alla sostenibilità ambientale, in vista del consiglio comunale fissato sempre per venerdì prossimo alle 15.00, durante il quale i giovani di Earth Strike porteranno al Comune le loro richieste, in linea con il movimento sviluppatosi a livello mondiale: la dichiarazione di emergenza climatica, l’impegno a ridurre a zero le emissioni di gas serra entro il 2030 e l’apertura di un tavolo di confronto che possa governare in maniera democratica e partecipativa il periodo di transizione verso un’economia sostenibile.