L’ASL Toscana nord ovest sul distretto di Castelnuovo: rispettati tutti gli impegni

CASTELNUOVO GARFAGNANA – Sul nuovo distretto di Castelnuovo Garfagnana in Via Pio La Torre l’Azienda USL Toscana nord ovest sta rispettando tutti gli impegni assunti nei mesi scorsi e sta effettuando nei tempi previsti tutti gli interventi previsti per adeguare la struttura.

In particolare già dal 2 luglio 2019 è perfettamente funzionante la nuova rampa d’accesso per disabili, che era già stata annunciata il giorno dell’inaugurazione.

Inoltre, a seguito di ulteriori valutazioni tecniche, in accordo con il proprietario dell’immobile, entro il mese di novembre 2019 verrà ampliata la piattaforma dell’ascensore che porta al primo piano della struttura.

L’Azienda ribadisce con orgoglio il grande impegno profuso per dotare il territorio di un presidio prima di tutto sicuro.

Il percorso di trasferimento nella nuova sede era stato infatti accelerato a causa delle condizioni non adeguate della vecchia struttura, che non consentiva agli utenti di utilizzare i servizi né agli operatori di lavorare in un ambiente sicuro. I tempi di trasferimento erano stati compressi proprio per queste necessità impellenti ma l’Azienda era consapevole fin dall’inizio del fatto che nella nuova sede c’erano alcuni aspetti da migliorare. Come preannunciato nei mesi scorsi, sono state individuate ed attuate soluzioni rapide e definitive per consentire l’accesso alla struttura ad ogni persona ed in qualunque condizione. Questo a prescindere dai requisiti di legge che, come evidenziato in più occasioni, nella nuova sede distrettuale erano rispetti già prima di questi interventi.

Per quanto riguarda gli altri aspetti strutturali, si conferma che i locali di via Pio La Torre rispettano i criteri di accreditamento e sono tutti dotati di riscaldamento, condizionamento e ricambi d’aria. La zona è inoltre facilmente raggiungibile e con comodi posti auto a disposizione di utenti ed operatori.