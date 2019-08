L’artista Francesco Zavattari ospite della rassegna “Borgo è Bellezza”

BORGO A MOZZANO – A fronte dei tanti progetti internazionali costantemente seguiti da Francesco Zavattari, c’è un appuntamento molto importante e prestigioso a livello locale previsto per giovedì 8 agosto. L’artista è infatti stato invitato quale relatore di uno degli appuntamenti di Borgo è Bellezza, la rassegna culturale che conduce il pubblico alla scoperta della storia, la cultura, l’arte e le tradizioni delle tante splendide località del Comune di Borgo a Mozzano.

Ideato e fortemente voluto dal Sindaco stesso, Patrizio Andreuccetti, con la direzione artistica di Stefano Nannizzi e il coordinamento di Simona Girelli, questo appuntamento ormai fisso è giunto adesso alla quinta edizione e vedrà dunque Zavattari, che di questo luogo è figlio, quale relatore di eccezione per una serata che avrà come filo conduttore la storia del pittore Giuseppe Antonio Luchi, il Diecimino. Un artista di Diecimo che racconterà dunque di un illustre pittore nato nella stessa terra.

Non una semplice conferenza, ma uno spettacolo vero e proprio dal titolo Viaggio, colore, passione. Giuseppe Antonio Luchi: il Diecimino. Se già interdisciplinarietà ed effetto sorpresa sono tratti distintivi di Borgo è Bellezza, ancora più la presenza di Zavattari farà sì che si possa assistere a un evento unico, fatto di tante suggestioni differenti. Sia il pubblico che già segue l’artista sia quello che ancora non lo conosce potranno infatti godere di una serata in cui saranno espresse all’unisono le principali componenti della sua attività: la didattica, la performance dal vivo e l’installazione.

Il racconto di Zavattari vedrà infatti sia un momento creativo, svolto anche grazie alla collaborazione con il Color Design Center dell’azienda Cromology, che già da diversi anni segue e sostiene il suo lavoro, sia un altro dedicato a una particolare installazione estemporanea basata sulla serie Elevata Concezione, introdotta e illustrata dalla storica Silvia Valentini. Lo spettacolo, così come gli altri di Borgo è Bellezza, sarà inoltre arricchito dalla presenza di attori, musicisti e cantanti, in un coinvolgente tutt’uno di arte e, appunto, bellezza.

L’appuntamento è dunque per giovedì 8 agosto alle ore 21 presso la Piazza della Torre di Diecimo, per poi concludere alla Pieve romanica di Santa Maria Assunta, culmine della serata.

Borgo è Bellezza

Viaggio. Colore. Passione. Giuseppe Antonio Luchi: il Diecimino

relatore Francesco Zavattari

Giovedì 8 Agosto 2019 ore 21 Piazza della Torre di Diecimo. Ingresso libero

Introduzione del Sindaco Patrizio Andreuccetti

Presentato da Daniela Martinelli

Direzione Artistica e Regia di Stefano Nannizzi

Coordinamento di Simona Girelli

Interverrà la storica Silvia Valentini