L’arma dei carabinieri tra storia, tradizioni, tecnologia a Lucca Comics

LUCCA – La più importante rassegna italiana dedicata al fumetto, all’animazione, ai giochi (di ruolo, da tavolo, di carte), ai videogiochi e all’immaginario fantasy e fantascientifico, prima in ‘Europa e seconda al mondo, dopo il Comiket di Tokyo, per la prima volta vede tra gli allestimenti anche stand dell’Arma dei Carabinieri che a Lucca assolve anche funzioni presidiarie sul territorio provinciale per le Forze Armate. In un percorso commemorativo del centenario della Grande Guerra che, integrato e armonizzato con la manifestazione di rilevanza internazionale, contribuirà anche alla rievocazione, con l’allestimento di aree dedicate, del 4 novembre valorizzandone attraverso filmati, ricostruzioni sceniche, mostre statiche e dinamiche in Uniformi storiche, ancor di più, il significato che il significativo momento storico già riveste nella storia recente del nostro Paese.

L’Arma dei Carabinieri in Cortile degli Svizzeri, sede storica del Comando Provinciale Carabinieri di Lucca sin dal 1960, ha allestito un padiglione che, alla fine di un percorso interno ed esterno, offrirà ai visitatori la possibilità di soffermarsi sia sui fumetti editi negli anni; sul materiale editoriale in distribuzione; sulle uniformi storiche relative alla 1^ G.M.; su tavole relative all’attività dell’Arma dei Carabinieri durante la 1^ G.M.; sui mezzi a due ruote in dotazione all’Arma sin dal 1915 ai giorni nostri, potendo ammirare e fotografare una moto con sidecar ed una senza in dotazione all’Arma dei Carabinieri durante la Grande Guerra, la prima di fabbricazione Triumph, che per la sua indiscussa affidabilità venne definita “la Fedele”, e la seconda di fabbricazione Harley, entrambe utilizzate dai Carabinieri per gli spostamenti anche in teatri operativi dai portaordini e dotate di cestello in vimini ove venivano trasportati i colombi viaggiatori, mezzo di comunicazione laddove mancava la copertura radio, e una moto di modernissima generazione, dando cosi ai più giovani la cifra dell’evoluzione negli anni anche delle dotazioni tecniche che raggiunge l’eccellenza in altro settore con il robot utilizzato dai Carabinieri artificieri nelle situazioni di criticità per segnalati ordigni o involucri sospetti abbandonati. All’interno del padiglione dell’Arma dei Carabinieri uno spazio espositivo è stato riservato alla recente Specialità dei Carabinieri Forestali, nello specifico rappresentati anche dalla componente della Biodiversità che con un sobrio allestimento di un tavolo didattico intrattiene i più giovani in un percorso di conoscenza della flora e della fauna.

All’esterno del padiglione i visitatori vengono attratti da ulteriori due momenti, il primo a cura delle evoluzioni delle unità cinofile presenti ed il secondo a cura di una autoradio del pronto intervento allestita con apparati precursori ed etilometro che l’equipaggio fa provare ai numerosi astanti, a campione, con la finalità di far comprendere le modalità di accertamento del tasso alcoolemico e contribuire alla diffusione di una cultura alla guida sicura, abusi che ancora oggi fanno registrare vittime

Nei primi due giorni il padiglione è stato visitato da oltre cinquemila persone

