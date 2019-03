L’Argonauta – Ritorno alla terra

Siamo andati a trovarlo nella sua cantina, ricavata nel retro di un agriturismo, perdendoci nelle strade che dalla pesciatina solcano le dolci colline coltivate a vite, lontani dalla frenesia della città che siamo lasciati da poco alle spalle. Arriviamo a fine mattinata nel pieno del lavoro, Manuel ci mostra il suo piccolo regno: le grandi botti d’acciaio le tante casse di bottiglie vuote che aspettano di essere riempite. Ci assale l’odore denso e avvolgente dell’uva e dell’alcool, stanno imbottigliando; insieme a Manuel ci sono un ragazzo dello Sri Lanka e due ragazze, una francese e una tedesca, giovani e pieni di voglia, arrivati in Toscana grazie ad una piattaforma che mette in contatto produttori e ragazzi che vengono ospitati e mantenuti in cambio del lavoro nella cantina o in altre attività.

È ormai arrivata ora di pranzo e tutti insieme andiamo in una vicina locanda, anch’essa persa in una delle stradine di campagna un tempo molto più trafficate, oggi molto silenziosa e avvolta dai filari e dal verde acceso della natura in una giornata di metà settembre. Qui il tempo sembra essersi fermato ad un’epoca precedente, l’arredamento consumato e muri arricchiti da macchine da rally anni ’80 e un ingiallito poster di Gilles Villeneuve a bordo della Ferrari con la quale morirà in un tragico pomeriggio in Belgio nel 1982. Seduti e affamati dopo una mattinata di lavoro intenso Manuel ci apre una delle sue bottiglie, anche portarsi qualcosa da casa e consumarlo in osteria fa parte di un mondo ormai scomparso, e dopo averci descritto le doti del suo rosso ci parla di sé, della sua storia e della sua giovane attività.