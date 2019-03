L’Argonauta – La disordinata crescita di Lucca

Lucca rappresenta un esempio unico di conservazione in Italia. Una cifra distintiva condivisa probabilmente solo con Venezia, per la quale la città dentro le mura ha mantenuto sostanzialmente intatto l’impianto storico della città. Se Venezia ha potuto rimanere immutata grazie al suo particolare insediamento lagunare che non permette particolari stravolgimenti urbanistici, Lucca ha conservato il tessuto urbano, stratificato dalla storia romana fino al XIX secolo, con assoluta continuità. Il fascino e l’unicità di Lucca derivano proprio dal fatto che i processi di trasformazione hanno avuto tempi e modalità uniche e inusuali. La storia della città, rimasta autonoma economicamente e politicamente fino alla metà del XIX, al riparo dalle dominazioni e dagli stravolgimenti geopolitici che hanno colpito il resto d’Italia per secoli, ha permesso al centro storico di rimanere pressochè invariato rispetto al passato, le case dei padri sono rimaste le stesse dei figli, le strade e le piazze sono sempre quelle. L’imponente cinta muraria, finita di edificare nel 1648 e perfettamente conservata tutt’oggi è sicuramente il tratto più distintivo della città. La conservazione di quel perimetro ha protetto il centro storico, sospendendolo in una realtà magica, fuori dal tempo, che nemmeno le devastazioni della seconda guerra mondiale hanno scalfito, se non marginalmente, mentre hanno imposto profondi cambiamenti in altre città come ad esempio Pisa, pesantemente colpita dai bombardamenti aerei.