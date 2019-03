L’Argonauta – La collina dei matti

Nel 1978 venne approvata la legge 180, più conosciuta come legge Basaglia, la quale introdusse concetti rivoluzionari in tema di assistenza psichiatrica. Venne eliminato il concetto di pericolosità per sé e per gli altri introducendo il trattamento sanitario basato sul diritto della persona alla cura e alla salute, fino agli anni ’70 gli internati nei manicomi erano iscritti nel casellario giudiziario, considerati alla stregua di criminali. Venne introdotto il rispetto dei diritti umani, come quello a comunicare con l’esterno o il diritto di voto, dando ai malati psichiatrici la dignità di cittadini, fino quel momento negata, venne disposta inoltre la chiusura degli ospedali psichiatrici in favore di strutture alternative diffuse sul territorio.

Sulla collina nel grande manicomio molte delle linee guida della nuova legge erano già state applicate precedentemente. Già negli anni ’20 si cercava il più possibile di non legare i malati, facendo viver loro una vita quanto più possibile vicina alle persone normali. L’ospedale si configurava già come una piccola comunità munita di tutto quello che serviva per la manutenzione e la sussistenza vi era un panificio, una piccola azienda agricola, un allevamento di maiali che contribuivano ai pasti dei pazienti e del personale. C’era una sartoria e una tessenda che provvedeva al vestiario dei malati. Tutto questo grazie al ruolo degli infermieri che prima di essere tali erano muratori, elettricisti, manovali, falegnami. Questi venivano reclutati per la maggior parte a Maggiano, alle pendici della collina, quando c’era bisogno di personale suonava la campana del convento che richiamava il personale che non poteva che essere reclutato nelle vicinanze della struttura. Intorno all’ospedale venne a crearsi dunque una cultura dell’aiuto e dell’accoglienza ai malati che Tobino stesso riporta nei suoi libri: “gli infermieri del manicomio sono tutti campagnoli, nati intorno al manicomio o nelle frazioni vicine; posseggono un pezzo di terra […] nel manicomio vedono l’aiuto finanziario alla loro impresa familiare e trattano gli ammalati con quella sagacità, ed anche quel distacco, che hanno i contadini a portare le viti; e però mantengono sempre un solido fondo umano, anche se si deve togliere una corteccia per arrivarci.” Proprio per queste qualità già dagli anni ’20 determinati pazienti furono fatti uscire dall’ospedale e affidati alle famiglie degli infermieri, che tramandarono il mestiere di padre in figlio divenendo un tutt’uno con l’ospedale; sempre nelle parole di Tobino: “poiché il massimo spazio del loro orizzonte arriva soltanto al manicomio desiderano che i figli vi siano impiegati […] per assicurare loro un discreto benessere, infatti, lo stipendio da infermiere è scarso per uno della città che ha solo quel mestiere, per un contadino è tanto denaro da metter da parte. E gli infermieri sono così prudenti e diffidenti a difendere questa loro fortuna, che unanimemente, per accordo fraterno, su questo tema non fanno parola con nessuno e, se interrogati, eludono il discorso.”