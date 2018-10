Lapideo: il sindaco Riccardo Tarabella riceve delegazione di imprenditori taiwanesi

SERAVEZZA – Due alti rappresentanti dell’imprenditoria lapidea taiwanese – i signori Chun-Fu Wang, presidente della Taiwan Marble Association, e Kurt Lin, titolare della Horng Sheng Marble Enterprise – sono stati ricevuti questa mattina in Municipio dal sindaco Riccardo Tarabella. L’occasione è stata propizia per rinsaldare il legame di amicizia da tempo in essere fra Seravezza e Hualien, città unite dalla comune tradizione legata alla scultura e alla lavorazione artistica e industriale del marmo, e per parlare di possibili forme di collaborazione futura. L’ incontro è stato promosso e facilitato dagli artisti Nicolas Bertoux e Cynthia Sah che con la Fondazione Arkad intrattengono fin dal 2003 amichevoli rapporti di collaborazione con il Centro Culturale di Hualien.

Gli imprenditori cinesi hanno confermato il loro interesse per le nuove metodologie e tecniche di trasformazione dei materiali lapidei e in particolare per i principali aspetti della formazione degli addetti e dei giovani: conoscenza dei materiali, tecniche ed esperienze di lavorazione, impiego delle macchine a controllo numerico. «Ha suscitato molto interesse l’esperienza della nostra Scuola del Marmo, visto che a Hualien non esiste un percorso formativo pubblico di questo tipo, e la possibilità per i giovani taiwanesi di soggiornare in Italia per partecipare a stage e corsi di specializzazione», ha detto il sindaco al termine dell’incontro. «Il bagaglio storico-culturale della Versilia in ambito lapideo, nonché le capacità e il livello tecnologico delle nostre imprese rendono il nostro territorio una destinazione ideale in questo senso».

I contatti tra Seravezza e Hualien si rinnovano con regolarità da circa quindici anni. Poco più di un anno fa una delegazione di circa venti artisti, studiosi, funzionari pubblici ed imprenditori della vivace cittadina taiwanese fu a Seravezza per visitare alcune aziende e le cave di marmo e per partecipare a una conferenza con amministratori ed imprenditori. Nel luglio di quest’anno Nicolas Bertoux e Cynthia Sah hanno partecipato in qualità di relatori alla conferenza “Creativity and Robotics” svoltasi presso il Centro Culturale di Hualien. Un nuovo programma di iniziative da tenere fra 2018 e 2019 è già stato delineato dalla Fondazione Arkad potendo contare anche sul generoso sostegno economico della Fondazione Banca del Monte di Lucca e sulla collaborazione, confermata e rilanciata oggi dal sindaco Tarabella, del Comune di Seravezza.