 L’amministrazione interviene sulle deroghe acustiche relative alla Notte Bianca

LUCCA – A seguito di una serie di incontri con lo staff della Confcommecio, l’amministrazione comunale ha collaborato attivamente alla positiva realizzazione della Settima Notte Bianca; una manifestazione nata sotto l’amministrazione Tambellini che ha conosciuto un grande sviluppo grazie proprio alla sinergia tra l’importante offerta di eventi della Confcommercio e il contributo logistico ed economico del Comune e delle sue strutture.

L’amministrazione comunale, a tutela dell’importante lavoro svolto e al fine di fugare eventuali confusioni che si fossero ingenerate a seguito di alcune poco pertinenti dichiarazioni di un comitato cittadino, precisa quanto segue: il fatto che un’organizzazione di categoria si faccia carico, sotto la propria responsabilità, di organizzare un evento e di coordinare l’attività burocratica di reperimento delle autorizzazioni, non impedisce a singoli imprenditori di dotarsi autonomamente di permessi o autorizzazioni per svolgere le attività che meglio credono nella stessa data dell’evento, naturalmente sussistendone i presupposti giuridici.

Inoltre è importante evidenziare che l’ottenimento di una deroga acustica non implica che un certo spettacolo sia autorizzato: la deroga acustica è solo uno dei presupposti per il legittimo svolgimento di un intrattenimento pubblico. Infatti, se il pubblico spettacolo in questione prevede ad esempio l’attività di dj-set alla presenza di oltre 200 persone, la licenza di polizia amministrativa necessaria per legge potrà essere rilasciata di norma solo con il parere favorevole della commissione comunale di vigilanza. Quindi, il fatto che l’attività si sia effettivamente svolta non implica che questa fosse autorizzata.

La commissione comunale si è effettivamente tenuta e ha riguardato solo gli intrattenimenti previsti dal programma della Confcommercio. Ogni altro imprenditore che abbia ritenuto di muoversi autonomamente, per essere in regola avrebbe dovuto acquisire, oltre alla deroga acustica, tutte le altre autorizzazioni del caso.

Come di consueto la Polizia Municipale ha svolto una intensa attività di controllo che ha riguardato anche i locali di via dei Borghi, dei quali è in corso di accertamento la posizione in relazione all’evento che si è tenuto in quella zona.