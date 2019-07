L’Amministrazione Comunale incontra le famiglie dei bambini iscritti alla scuola dell’infanzia “Romeo Salvatori” di Basati

SERAVEZZA – La riunione è convocata per domani, martedì 16 luglio, alle ore 18:00 nella sala consiliare del Municipio, a Seravezza. Un incontro informativo sui lavori di adeguamento sismico del plesso. «Opere strutturali importanti, che interesseranno l’asilo per parecchi mesi», spiega l’assessore al Patrimonio Giuliano Bartelletti. «Per questa ragione abbiamo deciso di trasferire i bambini nell’ex scuola elementare di Azzano, dove l’attività didattica potrà essere organizzata nel migliore dei modi e svolgersi senza interruzioni per tutto l’anno scolastico 2019-2020. L’incontro con le famiglie serve appunto a discutere gli aspetti operativi del trasferimento ed a rispondere ad eventuali quesiti. Oltre al sindaco, al consigliere delegato alla pubblica istruzione Riccardo Biagi e al sottoscritto, sarà presente il progettista delle opere».

I lavori alla materna di Basati rientrano nel piano complessivo di adeguamento sismico da 2,6 milioni di euro che riguarda quasi tutti i plessi scolastici comunali. La “Romeo Salvatori” sarà messa in sicurezza con una spesa di 405 mila euro, risorse reperite attraverso un mutuo. «Investimenti importanti, che testimoniano l’attenzione dell’Amministrazione Comunale verso il patrimonio scolastico e la volontà di mantenere attivi tutti gli attuali plessi», aggiunge l’assessore Bartelletti. «A gennaio il progetto riguardante la scuola di Basati è stato illustrato alle famiglie nel corso di una partecipata assemblea alla Pubblica Assistenza del paese. Nei giorni scorsi abbiamo incontrato il dirigente scolastico e domani torniamo a vedere i genitori per spiegare i motivi e le modalità del temporaneo trasferimento ad Azzano, reso possibile dalla disponibilità dell’ex scuola elementare, ancora in buone condizioni e adatta allo scopo, dove i bambini potranno serenamente trascorrere il prossimo anno scolastico per poi tornare a Basati, in una scuola che a quel punto darà piene garanzie sotto il profilo della sicurezza sismica».