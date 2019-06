L’Amministrazione Comunale fa il punto sulla sicurezza spiagge

FORTE DEI MARMI – Il progetto sicurezza si sta svolgendo, grazie anche al contributo ministeriale inerente nello specifico la spiaggia, con la consueta attenzione dello scorso anno e già dall’inizio della stagione la polizia municipale ha effettuato numerosi e vari sequestri.

Il fenomeno dell’abusivismo commerciale sulla spiaggia, in particolare, pare drasticamente diminuito e, forse è per la pressante attenzione della Polizia Municipale che alcuni venditori extracomunitari hanno avuto reazioni anche esasperate, come successo ieri presso uno stabilimento balneare nei pressi del confine con altro Comune, in cui alcuni venditori abusivi hanno addirittura lanciato sabbia e attrezzatura da spiaggia verso gli agenti di Polizia Municipale prima di essere allontanati. Evidentemente a causa della difficoltà talvolta si radunano in piccoli gruppi.

Il Sindaco ha preso contatti con il Prefetto e con rappresentanti delle forze dell’ordine per valutare le problematiche che certamente non vanno sottovalutate. Resta fondamentale il sostegno da parte di tutti ai nostri agenti, che svolgono un lavoro prezioso sul territorio e che proseguiranno nell’azione di scoraggiamento del fenomeno, mentre ricordiamo quanto sia da evitare, anche per non incorrere in pesanti sanzioni, l’acquisto di prodotti contraffatti e rinnoviamo pertanto l’appello volto ad evitare tale comportamento illegale.