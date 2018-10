 L’amministrazione comunale di Lucca incontra i cittadini all’Arancio

LUCCA – Mercoledì 10 ottobre alle 21.15 nella sede di Anfass, in via Fiorentini 25, l’amministrazione comunale incontrerà i cittadini della frazione dell’Arancio per presentare i dati relativi alla sperimentazione effettuata sulla via di Tiglio nei giorni scorsi, in concomitanza con il cantiere Geal per il quale è stato necessario istituire il senso unico.

All’assemblea parteciperà l’assessore al traffico Celestino Marchini. Durante l’incontro, oltre a fare il punto sui dati raccolti, saranno illustrate alcune proposte per migliorare il flusso del traffico nella zona e saranno raccolti i suggerimenti dei cittadini, il tutto in vista dello studio che l’amministrazione comunale commissionerà all’interno del Piano di dettaglio del Piano Generale del Traffico Urbano.