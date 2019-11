L’Amazzonia al centro di un incontro al polo Artemisia

CAPANNORI – E’ dedicato ad un tema di grande attualità l’incontro ‘Mater Amazzonia’, alla luce degli incendi che la scorsa estate hanno interessato la foresta pluviale più grande del pianeta, che si svolgerà venerdì 15 novembre alle ore 17.30 al polo culturale Artèmisia di Tassignano.

Protagonisti dell’iniziativa Padre Corrado Dalmonego e Fratel Carlo Zaquini dell’Istituto della Consolata di Torino, attualmente in Italia in occasione del Sinodo per l’Amazzonia, che faranno il punto sulla situazione in Amazzonia tra conflitti e speranze dei popoli delle foreste, in particolare dopo i terribili incendi di questa estate. Sarà inoltre possibile conoscere dalla loro voce i risultati del Sinodo.

Padre Corrado Dalmonego e Fratel Carlo Zaquini operano da molti anni in Amazzonia nello stato brasiliano di Roraima. Padre Corrado attualmente vive con gli Yanomami di Catrimani, mentre Fratel Carlo che tra gli Yanomami ha vissuto per circa 50 anni, ha istituito un importante centro di documentazione indigena a Boa Vista.

Nel corso della serata promossa dal Comune in collaborazione con il Centro Missionario Diocesano di Lucca e il Centro culturale compitese, sarà anche presentato il libro di Padre Corrado Dalmonego e Paolo Moiola “Nohimayu-L’incontro. Amazzonia:gli Yanomami e il mondo degli altri. Storia della Missione Catrimani’.