“L’altezza della libertà” di Briccolani arriva a Pietrasanta

PIETRASANTA – Farà tappa a Pietrasanta (Lucca), venerdì 21 febbraio alle ore 21.15 presso la sala dell’Annunziata nel Chiostro di Sant’Agostino sito in Via S.Agostino,1 il nuovo libro “L’altezza della libertà – Viaggio tra l’essenziale bellezza delle Alpi Apuane” edizioni Polistampa, dell’alpinista e fotografo Gianluca Briccolani. Durante la quarantunesima serata a livello nazionale – pubblica e a ingresso libero – le persone, anche tramite l’ausilio della nuovissima mostra itinerante dal titolo Erano “solo” montagne: 12 opere umane di macelleria ambientale – reportage fotografico operato sul campo dall’autore – potranno farsi un idea sull’irrimediabile ecocidio che si sta consumando in questo vasto territorio della “civile” Toscana.

Dodici stampe in grande formato che denunciano l’immane sofferenza che giornalmente subiscono le Alpi Apuane, bellissime montagne toscane sorte dal mare milioni di anni fa ed irrimediabilmente deturpate, nel silenzio generale, da vergognose economie di rapina.

“Ultimamente,” – afferma il fotografo fiorentino – “ anche grazie all’apporto del documentario Anthropocene – L’epoca umana, tutto il mondo sta prendendo coscienza che una delle 43 emergenze a livello planetario l’abbiamo nella nostra regione. Ogni giorno all’interno del Parco Regionale delle Alpi Apuane (dal 2011 Geoparco mondiale dell’Unesco) vengono letteralmente sbriciolati crinali e cime anche oltre i 1200 metri di altitudine. Sono infatti le multinazionali del carbonato di calcio che dettano i ritmi di estrazione e – anche se la legge lo vieterebbe – oggigiorno si cava direttamente per fare detrito da mandare ai vari frantoi alle pendici di questa catena montuosa. Con questo mio progetto ho voluto integrare, con la mia personale visione sentimentale della montagna, ciò che è stato portato alla ribalta mondiale con la visione del sopracitato film, ponendo l’accento sulle ferite procurate dall’uomo a cime di primissimo ordine di questa irripetibile catena montuosa sorta dal mare milioni di anni fa. Nessuno dice niente di fronte a questa immane tragedia ambientale che ha fatto estinguere varie specie della flora e della fauna locale, nonché seccato ed inquinato varie sorgenti. Non solo, molte istituzioni – a tutti i livelli – elargiscono finanziamenti a fondo perduto per l’acquisto di moderne segatrici a catena diamantata che affettano la montagna come un coltello caldo potrebbe trapassare un panetto di burro. Non è stato facile, per chi come me ha un rapporto viscerale verso le Apuane, rappresentare ogni singola emergenza relativa ad ogni singola montagna con un solo fotogramma, dato che molte cime sono aggredite a 360° dall’avida escavazione lapidea.”

Briccolani, nato a Firenze nel 1976, con un passato nel campo del fotogiornalismo, svolge oggi attività alpinistica in diverse parti del mondo. L’altezza della libertà, sua opera prima, è l’intenso diario di un percorso in solitaria sulle Alpi Apuane, alla scoperta di una natura selvaggia e affascinante. Nell’agosto del 2016, spinto dal desiderio di una “vacanza dello spirito” lontano dal caos del mondo urbano, Gianluca percorre un itinerario che lo porta a toccare in diciassette giorni le più importanti cime della catena montuosa. Il bagaglio è leggero, l’equipaggiamento ridotto al minimo: niente carte topografiche né sofisticati navigatori satellitari, il cellulare quasi sempre spento. Le pagine del volume, arricchito da una serie di fotografie suggestive scattate lungo il viaggio, raccontano un’impresa ripetuta giorno dopo giorno, dando conto della fatica, della fame e della sete sempre in agguato, degli inevitabili momenti di sconforto e della paura per un possibile incidente.

Ma anche della grande soddisfazione nell’ammirare i panorami mozzafiato, assaporare la pace dell’alta quota, osservare i particolari unici della flora e della fauna. Quando il viaggio termina a valle, a Viareggio, l’autore si concede un bagno in mare. Ma uscito dall’acqua, alzando gli occhi ai suoi monti, sa che molto presto tornerà a incontrarli.