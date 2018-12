L’albero dei frutti selvatici e splendor: i prossimi appuntamenti con il Circolo del Cinema

LUCCA – L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto.

Giovedì 6 dicembre eccezionalmente alle ore 21.15 al Cinema Centrale verrà presentato il film L’ALBERO DEI FRUTTI SELVATICI di Nuri Bilge Ceylan. Poco più che ventenne Sinan, finita l’università, torna a casa, nel villaggio poco lontano dal sito archeologico di Troia. Un tipo ispido e spigoloso Sinan, pieno di rabbie e risentimenti. Vuole fare lo scrittore, anzi un libro l’ha già scritto… In L’albero dei frutti selvatici uno dei più grandi registi europei va oltre l’intima drammaticità dei paesaggi mettendo a punto un intrico di dialoghi perfetto: per l’attenzione ai fatti qualunque della vita, ai rovelli e ai tormenti apparentemente minimi eppure laceranti, esplosivi, di uomini e donne. Sogni, delusioni, sconfitte, inganni e autoinganni, stavolta in una famiglia piccolo-borghese dell’entroterra della costa turco-egea. Da non perdere. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Lunedì 10 dicembre alle ore 21.30 al Complesso di San Micheletto si terrà il nuovo appuntamento con la retrospettiva dedicata Ettore Scola. Sarà presentato SPLENDOR con Massimo Troisi e Marcello Mastroianni. Un gestore di una sala cinematografica in un paesino di provincia, il suo proiezionista, pigro ma affascinato dal cinema, che divora immagini su immagini dalla sua cabina di proiezione. Un rapporto fatto di ripicche e di affetto, di incomprensioni e di solidarietà, mentre attorno mutano i gusti e le stagioni, vanno e vengono donne per punteggiare storie d’amore. Una personalissima sintesi di storia del cinema suggerita da Scola offrendoci una trentina di spezzoni di film d’epoca, uno spiritoso compendio di situazioni e personaggi dell’epoca, un duro giudizio sul torpore della provincia, una breve ma efficacissima galleria di ritratti. Ingresso gratuito con tessera speciale del Circolo del Cinema.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (5,00 euro) più il biglietto ridotto (5,00 euro) per ogni proiezione. È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo scontato di 25,00 euro per i giovedì al Centrale comprensiva del ciclo di San Micheletto.

Gli under 21 possono sottoscrivere la tessera annuale gratuitamente.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di registrarsi sul sito ufficiale www.circolocinemalucca.it.