L’AFA entra nel programma dei corsi sportivi del Comune di Capannori

CAPANNORI – Nell’ambito dei Corsi sportivi del Comune di Capannori 2018/2019, partiti proprio in questi giorni, ce ne sono quest’anno anche sei legati all’Attività Fisica Adattata (AFA), in quanto prevedono esercizi definiti da esperti dell’Azienda USL Toscana nord ovest e della Regione Toscana.

Si tratta, infatti, di attività di ginnastica dolce, ginnastica posturale, ginnastica preventiva (anche contro l’osteoporosi), che da quest’anno seguiranno i protocolli regionali di esercizi previsti per l’Attività Fisica Adattata e verranno tenute in palestre di Capannori e Marlia. Questi corsi sono ben evidenziati nell’ampio e variegato programma allestito dal Comune di Capannori.

“Quest’anno – evidenzia l’assessore allo sport di Capannori Serena Frediani – è stata data una particolare attenzione all’Attività Fisica Adattata, in collaborazione con Asl e Regione, perché questo tipo di esercizi si inserisce a pieno titolo nella nostra idea di lavorare sempre di più per il benessere psico-fisico dei nostri cittadini, come individui e come collettività”.

“L’apprezzamento per questo tipo di attività – aggiunge il direttore della Medicina dello Sport di Lucca e Viareggio Carlo Giammattei – è certificato dal costante aumento non solo delle richieste di partecipazione, ma anche delle strutture interessate ad ospitare i corsi, che si svolgono in gruppo, in luoghi (in particolare palestre e piscine) in grado di favorire la socializzazione. Ringraziamo quindi il Comune di Capannori per la sensibilità mostrata su questo tema”.

In linea con le strategie proposte al livello regionale, da molti anni l’Azienda USL Toscana nord ovest promuove e sostiene l’AFA, un’attività che pur non essendo di carattere sanitario permette di migliorare la qualità di vita rivolgendosi a un target molto ampio di popolazione, soprattutto anziana, sostenendo, come avviene nella sanità di iniziativa, l’importanza dell’autogestione e della prevenzione nelle malattie ed evitando, quando possibile, di arrivare a fasi acute delle patologie. Fondamentale, nella promozione dell’attività, anche il ruolo dei medici di medicina generale. Accedere ad un corso AFA è molto semplice e non è necessario alcun tipo di certificazione per attività sportive. I corsi vengono tenuti da laureati in scienze motorie che seguono specifici protocolli regionali e stipulano specifiche convenzioni con l’Azienda USL Toscana nord ovest. L’attività, inoltre, si integra perfettamente con le iniziative previste in ambito aziendale con il progetto “Guadagnare Salute” e con l’attività dei “Gruppi di Cammino”.

Per l’ambito territoriale di Lucca dell’Azienda USL Toscana nord da circa 1 anno è stato attivato un punto informativo ogni mercoledì e venerdì pomeriggio dalle 14 alle 18 nella struttura di Medicina dello Sport situata al secondo piano del Padiglione C della Cittadella della salute “Campo di Marte” tel. 0583970301 e-mail: medsport@nullusl2.toscana.it . Qui i cittadini possono richiedere tutte le informazioni e ritirare la modulistica per potersi iscrivere ai corsi AFA.