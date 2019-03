Lady Biker Summer Tour: farà tappa anche in Versilia il raid motociclistico al femminile più bello di sempre

LUCCA – Le motocicliste, quelle vere, hanno una nuova data da scrivere sulla loro agenda. Partirà infatti il prossimo 27 giugno da Riccione il primo LADY BIKER SUMMER TOUR, raid motociclistico al femminile. 750 km in cinque giorni, per un’esperienza irripetibile, spostandosi in sella alla propria moto attraverso l’Italia e la Francia, toccando le località più famose delle estati.

Impegnate ad affrontare percorsi guidati e piacevoli; prima della notte, rilassate, immergendosi nei mari delle località più alla moda e la notte, scatenate, nei locali più esclusivi che hanno fatto la storia del divertimento. Un’esperienza elettrizzante a fianco di altre donne con cui condividere la passione per la moto, il divertimento, il meglio.

Di giorno tuta, casco, stivali ed un piccolo zaino, dove mettere il bikini, un paio di jeans e un tacco 12 per salire, la notte, sulle pedane delle discoteche più trendy e famose delle coste italiane e francesi ai tavoli prenotati per voi, sorseggiando una coppa di champagne. Il tour prenderà il via dalla riviera romagnola per poi toccare la Versilia, Alassio, Monte-Carlo e infine St. Tropez.

Si tratta di un evento a numero chiuso assai limitato e l’organizzazione accetterà le iscrizioni in base alla data di ricezione.

Per info e prenotazioni: www.squarevents.net/ladybiker/

IL PROGRAMMA

27 GIUGNO

Riccione – Arrivo partecipanti, assegnazione camere, briefing partecipanti, cena, discoteca.

28 GIUGNO

Riccione – Versilia – Prima Tappa km. 278 . Tempo libero, aperitivo e cena, dance.

29 GIUGNO

Versilia – Alassio km 228. Tempo libero, aperitivo e cena, dance.

30 GIUGNO

Alassio – Monte-Carlo km 101. Tempo libero, aperitivo e cena, dance.

01 LUGLIO

Monte-Carlo – St. Tropez km 134. Tempo libero, aperitivo e cena, dance.

02 LUGLIO

St. Tropez – Prima colazione e rientro