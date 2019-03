Laboratorio analisi al Versilia: numeri da “codice rosso” per organico ridotto all’osso

VERSILIA – NUMERI da codice rosso al laboratorio analisi dell’ospedale Versilia: manca troppo personale e la chiusura di interi settori è più che un semplice allarme ma un rischio concreto. A segnalarlo è la Uil Fpl della Versilia, tramite i rappresentanti aziendali ed Rsu, Claudio Velia, Fausto Delli e Nicola Dal Torrione.

<<La fotografia è quella di una situazione disastrosa al laboratorio dell’ospedale. Ci son 15 turnisti in servizio di cui 1 gestionale, 3 part time, 1 interinale e 1 nuovo arrivato; poi 2 hanno i permessi 104 e altri 2 andranno via a maggio. Questo prima dell’estate mentre un pensionamento è già previsto al primo ottobre. Di fatto – rincarano la dose i tre rappresentanti della Uil Fpl – siamo già alla chiusura di settori perché nel computo bisogna prevedere anche le malattie brevi e le emergenze. La coperta è cortissima e se non si interviene al più presto nelle prossime settimane sarà certamente difficile garantire l’attuale livello delle prestazioni>>.

E in estate la criticità sarà ancora più grande perché le ferie ai lavoratori dovranno essere garantite lasciando di fatto scoperto il reparto: <<Senza assunzioni dovremo chiudere interi settori del laboratorio per andare in ferie – sottolineano ancora –. La dirigenza dell’Asl Toscana nord ovest deve intervenire al più presto andando a integrare gli organici in sofferenza come il laboratorio analisi del Versilia, per garantire adeguati servizi al cittadino e il diritto di ferie ai lavoratori. Senza contare che in estate i numeri delle prestazioni da fornire sulla costa versiliese non diminuiscono certamente, anzi aumentano anche a causa della presenza di moltissimi turisti: liste di attesa sempre più lunghe saranno soltanto uno dei problemi di cui occuparsi. Serve una ‘cura da cavallo’ per evitare di dover chiudere il reparto. Per questo – conclude la Uil Fpl – sollecitiamo la dirigenza Usl a intervenire al più presto, prima che la situazione diventi ingestibile e a convocare un tavolo di confronto con le Organizzazioni sindacali>>.