“La via delle Ville”, ecco il primo itinerario turistico realizzato da Metro Srl

LUCCA – Presentato questa mattina in Sala degli Specchi il primo itinerario turistico realizzato da Metro srl dopo la fusione con Itinera. Alla conferenza stampa erano presenti l’assessore al turismo Stefano Ragghianti, l’amministratore unico di Metro srl Luca Cesaretti, la presidente dell’Associazione Ville e Palazzi Lucchesi Vittoria Colonna, il dirigente e la funzionaria del settore turismo del Comune, Giovanni Marchi e Laura Goracci, la responsabile dei servizi di accoglienza e informazione turistica Luciana Menichetti.

La Via delle Ville è un itinerario messo a punto sull’intera area dell’ambito turistico della Piana di Lucca, individuando le dimore costruite nel Rinascimento sulle colline lucchesi dalle famiglie legate al commercio della seta e trasformate nei secoli successivi in sontuose abitazioni con giardini ricchi di fontane, grotte e preziose specie botaniche.

Villa Bernardini di Vicopelago, villa Oliva e villa Grabau di San Pancrazio e palazzo Pfanner sul territorio del Comune di Lucca, villa Reale di Marlia e villa Mansi di Segromigno in Monte a Capannori, villa Garzoni a Collodi e la Fortezza di Montecarlo fanno parte di questo itinerario inserito in una mappa che presenta, oltre ad una descrizione delle dimore, tempi di percorrenza fra una dimora e l’altra, presenza di collegamenti del Tpl e percorsi ciclabili.

“L’itinerario della Via delle Ville – ha dichiarato l’assessore al turismo Stefano Ragghianti – è la prima declinazione del progetto “A Lucca un giorno in più…” sulla base dell’ambito turistico individuato dalla Regione Toscana. A questo primo itinerario, che lega i territori dei Comuni della Piana, ne seguiranno altri, come quello che riguarderà le aziende agricole e vinicole. Lo scopo è quello di andare a intercettare sempre di più un target turistico interessato alla cultura, alla natura e all’enogastronomia, tutti elementi di cui il territorio lucchese è ricco, per incrementare il numero dei soggiorni e destagionalizzare i flussi”.

La mappa è stata messa a punto dal Comune e da Metro srl in collaborazione con l’Associazione Ville e Palazzi Lucchesi, sentendo il parere delle guide turistiche e sottoponendo il prodotto ai turisti di passaggio, proprio nell’intento di renderla più possibile funzionale alle loro esigenze. La cartina viene stampata e distribuita nei punti informazione comunali, di Metro srl, e da chi ne farà richiesta.

“Il nostro approccio – ha aggiunto l’amministratore unico di Metro srl Luca Cesaretti – consiste nel migliorare l’accoglienza turistica in modo da consentire al turista che giunge a Lucca di potersi orientare con facilità. In questo senso abbiamo subito rivisto il nostro sito istituzionale per renderlo più fruibile per chi voglia avere informazioni pratiche e immediate su uscita autostradale consigliata, parcheggi e percorsi in base al luogo di interesse”.

Inoltre, su questo stesso fronte, Metro sta lavorando alla predisposizione della cartellonistica monumentale del Centro Storico di Lucca. Per questo progetto, che è ancora nella fase iniziale, Metro lavorerà in sintonia con le guide turistiche e gli altri operatori del settore. La scelta che è stata operata è quella di utilizzare i classici cartelli che verranno posizionati lungo le vie della città e che utilizzeranno colori diversi per indicare i vari itinerari cittadini.