La veterinaria Cinzia Ciarmatori presenta a LuccaLibri il suo “Un coniglio per amico”

LUCCA – I conigli sono ormai diventati animali da compagnia a tutti gli effetti, proprio come i cani e i gatti, ma di loro sappiamo ancora poco. Nel suo libro edito da Macro, Cinzia Ciarmatori svela come costruire una relazione speciale con questo simpatico animale da compagnia e ne parlerà all’incontro a ingresso libero, con la moderazione della giornalista Anna Benedetto, che per anni ha tenuto una rubrica dedicata agli animali su “Il Nuovo Corriere di Lucca” e in seguito su “LoSchermo”.

È vero che mangiano solo carote? Possono convivere con i gatti? Rosicchiano i mobili? È possibile instaurare con loro un legame profondo come quello con un cane o un gatto?

Cinzia Ciarmatori, con oltre 15 anni di esperienza nella cura di questi deliziosi animali, spiega come accoglierli in un ambiente confortevole ed evitare disagi e disastri in casa; come nutrirli in modo corretto; come prenderci cura della loro salute e riconoscere subito i segnali di malessere; come entrare in sintonia con loro e quali comportamenti evitare.

Inoltre, il libro contiene una descrizione delle principali caratteristiche anatomiche e fisiologiche del coniglio, un elenco delle patologie più frequenti, una panoramica della medicina integrata con un focus su omeopatia, floriterapia, omotossicologia e fiori di Bach.

Cinzia Ciarmatori è medico veterinario e da oltre quindici anni segue corsi, congressi e seminari nazionali e internazionali sulla Medicina e Chirurgia delle specie esotiche e selvatiche. Si occupa di medicina integrata, in particolare di Omeopatia, Omotossicologia e Fiori di Bach. È docente e relatrice a congressi e seminari e autrice di articoli per blog e riviste a carattere scientifico e divulgativo.

La sua pagina Facebook è https://www.facebook.com/CinziaCiarmatoriVet/

Per informazioni sull’incontro: 0583 469627