La Versiliana è il regno del ricamo e del merletto, tre giorni con la mostra mercato

PIETRASANTA – Pizzi, merletti, patchwork e manufatti. Tutto pronto per la dodicesima edizione de “L’arte del ricamo e del merletto”, la mostra-laboratorio in programma per tre giorni da venerdì 26 a domenica 28 aprile nella Villa e nel Parco della Versiliana di Marina di Pietrasanta (aperto dalle ore 10.00 alle 19.00. Ingresso gratuito).

Organizzato e promosso dal Comune di Pietrasanta e dalla Fondazione Versiliana, in collaborazione con Renata Serra Forai Centro Italiano Tutela Ricamo e L’Arte del Filo, la mostra laboratorio è tra gli eventi più attesi dagli appassionati a livello nazionale. Protagonisti della tre giorni nella suggestiva cornice della Villa che ospitò Gabriele D’Annunzio una quarantina di espositori arrivati da tutta Italia con i loro artigianali sartoriali di altissima qualità. In programma anche un ricco calendario di eventi collaterali con corsi e dimostrazioni di lavorazione dell’uncinetto, intaglio, macramè punto pittura, tessitura di cinture, maglia e tanto altro. La novità della dodicesima edizione è rappresentata dalla presenza, a latere della mostra mercato, di un prezioso ed originale mercatino degli hobbisti e degli operatori del proprio ingegno, con piante, fiori ed artigianato artistico.

Non solo Made in Italy. Confermato il gemellaggio con l’Isola di Tenerife che parteciperà con una delegazione di artigianato tessile e con uno spazio interamente allestito da Juan de la Cruz Rodriguez, tecnico el Cabildo de Tenerife, responsabile e specialista in abbigliamento tradizionale al Museo di Stora ed Antropologia Antonio Rodriguez Gonzalez, artigiano di “rosetas y calado”.

Ecco gli espositori presenti alla tre giorni dedicata al mondo del ricamo: Associazione Preziosi Intrecci di Maria Pia Acquaviva ; L’Hobby di Lavorare di Patrizia Arditi; Loredana Barsanti e il suo telaio manuale; Teresa Barsi e i tessuti per la casa; Gruppo Pietrasanta Ricama; Gruppo Moica di Marusca Belli; La Filigrana di Fernanda Botti; Fili e Fantasia di Annamaria Conforti; Tombolomania di Luca Volpi e Roberta Dazzini; Rosaria Maria Chiaricato e il ricamo a punto croce; Quilt Italia di Patrizia Girlanda; Isabella Iardella e i suoi gioelli; La maglia del cuore di Megghy di Giulietta Lorenzini; Gruppo Riccò del Golfo; Letizia Micheli e il cucito creativo in panno; Raggio di Sole Onlus di Graziella Morigoni; le merlettaie di Viareggio di Patrizia Olievieri; Ars Umbria- Accademia Punto Deruta di Anna Lisa Piccioni; Cristal Pineros Mendoza Barsanti e i suoi monili; Gruppo Ago e Svago di Barbara Ragaglini; Scuola Il Ricamo diventa Pittura; Do.Re.Mi di Mila Scatena; Mani Attive di Angela Vannucci ; Il Filo da Torcere di Brunella Zappelli; Sarzana Ricama di Giovanna Righetti; Maria Loreta Altamura e la seta dipinta a mano; Quercetarte di Irene Gnech; Az.agr.Corte Gloria di Stefania Maffei; Franca Michelagnoli con la tecnica del filet a modano; Mara Pergoli ed il ricamo classico; Barbara Petrucci ed il merletto; Nella Pucciarelli e l’uncinetto; Refazione Dessein Michy; renata Serra Forni e Martina Mariosa.